El PP de Ribeira reclama que se ejecute la compra de un terreno en Artes para instalaciones deportivas

El grupo municipal del PP ribeirense reclama al equipo de gobierno integrado por BNG. PBBI y PSOE que cumpla con el acuerdo plenario del 1 de febrero del año pasado, que fue aprobado por 20 votos a favor y la abstención de Suma Ribeira, en el que mediante una modificación de crédito, a través de un crédito extraordinario por un importe total de 933.632 euros, se reservaron 60.691 euros para la compra de un terreno en Artes con la finalidad de dotar de unas nuevas instalaciones deportivas a esa parroquia. Desde las filas populares preguntan a qué dedicó el Ejecutivo local los fondos consignados para esa adquisición y exigirán explicaciones a través de una moción presentada por el edil de la parroquia, Manuel Vicente Reiriz, quien manifestó que el equipo de gobierno “con nocturnidade e cunha total falta de transparencia, retirou os fondos desa partida orzamentaria sen ofrecer explicación algunha e contrariando o acordo plenario”.



Reiriz Bretal recordó que en dicha parroquia existía el campo de fútbol de Trumiáns en terrenos de la comunidad de montes vecinales de Artes situados en pleno parque natural de Corrubedo, y de los que disfrutada el Club Deportivo Artes, en régimen de cesión, hasta que tras varios saqueos y actos vandálicos, cayó en desuso “ao non poder asumir o clube as continuas desfeitas”. El concejal del PP añadió que la comunidad de montes lo recuperó y “desmantelou todas as instalacións que alí había e transformouno nunha contorna natural, levando a cabo a súa reforestación con plantacións de árbores autóctonas”. A raíz de esa situación, por parte de la comunidad de montes surgió la inquietud de encontrar un terreno más céntrico, lo suficientemente grande para poder construir un nuevo campo de fútbol y una zona recreativa en la que los vecinos de la parroquia puedan pasar el tiempo de ocio y disfrutar de un espacio de esparcimiento.



Manuel Reiriz indicó que el anterior gobierno de Ribeira, en manos del PP, inició las gestiones para dotar a Artes de ese nuevo equipamiento, para lo que contactó con la Iglesia para iniciar un proceso de negociaciones para la adquisición de una parcela de 6.000 metros cuadrados, que fue la propuesta que se elevó al pleno y se aprobó. Reiriz Bretal recordó que, pese a que hubo un acuerdo mayoritario para acometer esa actuación y se consignó la correspondiente partida, no se ha hecho nada. Además, le reprocha al Ejecutivo local la “liña obstrucionista, de parálise e de desidia” de estos nueve meses al mando del Ayuntamiento, en los que obras casi rematadas siguen paralizadas “por falta de xestión, pese ás sete dedicacións exclusivas que saen das arcas públicas”.