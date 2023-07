La pregonera de la Feira do Libro de Rianxo reivindica la defensa de la literatura desde todos los ámbitos

La Feira do Libro de Rianxo se inauguró esta mañana con el pregón reivindicativo de la escritora Arantza Portabales, natural de San Sebastián pero descendiente de emigrantes gallegos, y los discursos del alcalde, Julián Bustelo, y de Jacobo Picón, de Xacobiño, en nombre de la Federación de Librarías, que animaron a consumir literatura, y que contó tanto al principio como al final del acto con la actuación de la agrupación folclórica Vai de Roda, tras lo que se realizó un recorrido por la media docena de casetas de la A Libraría de Rosa-Nobel y de establecimiento de similares características como el referido Xacobiño, Ben, Cándido, Pedreira y A Gata Tola.



La pregonera indicó que eventos como la Feira do Libro de Rianxo siempre son una "festividade", que tiene que servir para recordar la importancia de los libros, de reivindicarlos "máis alá do mero instrumento de lecer que son". Y agregó que para ella "a escrita é para mín moi simple pois é o acto de contar a miña vida, así a concibo eu. A literatura é o xeito de deixar a pegada no mundo, para contarlle aos nosos descendentes, aos que aínda non están aqui quen fomos, quen somos agora, para que lembren como debemos ser e para que atopen sentido a como serán eles", precisó Arantza Portabales. Para ella, este modo de entender la literatura, la necesidad de defender lo propio y el vínculo íntimo con la de la lengua gallega "fai necesario que tomemos conciencia de que temos a responsabilidade colectiva de protexer a nosa literatura".

Portabales indicó que la responsabilidad de los escritores pasa por asumir el compromiso de hacer una "literatura honesta, que deixe pegada, que faga perdurar a esencia das nosas paisaxes e xentes". Y añadió que también es su obligación "facer unha literatura incómoda, porque a arte nunca debe discorrer polos camiños xa transitados e debe enfrontarnos con nos mesmos e coa nosa esencia e ese camiño nunca é dado e menos nestes tempos onde a ameaza do políticamente correcto, nos constrinxe aos creadores. Por tanto, é responsabilidade dos escritores facer una literatura que vea e que proe, e que non dea respostas e que faga as preguntas axeitadas, que ofreza debate e que fomente o pensamento crítico e individual".

Respeto para las voces de los escritores

La pregonera aprovechó la oportunidad que se le brindó para pedir respeto para sus voces "para erguir a miña neste intre e berrar eses topos de censura que enchen as redes sociais. Porque un país non pode medrar libre se a súa cultura non o é, se está presa daqueles que pensan e temen as voces distintas que as súas, porque o único que amosa é que teñen a convicción interna de que non teñen razón". E hizo extensiva esa responsabilidad colectiva de cuidar la literatura, presentes y ausente, a los de todos los ámbitos y a todas las administraciones con independencia de los partidos político y su ideología, "e fágolles un chamamento: coidade a nosa literatura, garantide un sistema literario forte, investide en nós para dotar de dignidade a un oficio que necesita mís sustento que a paixón que lle poñemos.

La última parte de su pregón la dedicó a ofrecer unas cifras respecto a la situación del mundo de la literatura y los escritores, como el dato de que el 86% de los títulos que ofrecen las librerías venden menos de 50 ejemplares al año y sólo un 0,1% de los títulos venden más de 3.000, como se dio a conocer en el 25º Congreso de Librarías, pero también ofreció otro que recoge el Libro Branco da Asociación de Escritores en Lingua Galega y en el que se indica que tan sólo el 17% de los escritores de Galicia tienen dedicación exclusiva a la escritura y también recoge a los que están en situación de desempleo o jubilados. Dijo que el 54% de los autores recibieron por ese concepto en 2019, último año analizado, menos de 1.000 euros.



Además, para el 70% de este colectivo suponen menos del 10% de sus ingresos anuales y los medios por ese concepto se sitúa por encima de los 1.500 euros al año. "Pos aí entrades vos, rianxeiros, e tamén nos, pois todos os escritores somos lectores e somos nós os que amamos os libros e aos que nos corresponde manter vivas a esas librarías, encher as bibliotecas", dijo Arantza Portabales. Por ello, insistió en que los lectores y a ellos les corresponde la responsabilidad de reivindicar los libros nuevos y clásicos para cambiar esos números y y reivindicar los libros "sobre todo, os nosos, e que mellor lugar para facelo que a vila de Castelao, de Dieste e de Manuel Antonio", concluyó.

El programa para la jornada de este domingo está compuesto por :



12.00 horas: Alba López Paredes firma la saga "Nándidor y la leyenda de Noa" en la caseta de la librería Cándido durante toda la mañana, y Xesús Santos y Xosé Comoxo firman "Rianxo: Terra de músicos" en la caseta de la librería Xacobiño



12.30 horas: Taller de creación de banda diseñada a partir de la obra "Incoloro" y que será impartido por su autor, José Malvárez (Edicións Xerais) en la carpa de actividades de la Feira do Libro. Además, Marisa Castro firma "A saga das curandeiras" en la caseta de la librería Pedreira



18.30 horas: Óscar Reboiras presenta "A agonía das folerpas" (Galaxia) en el salón noble de la casa consistorial rianxeira; Anémona de Río firma "Tam I", "Tam 2" y "A proba da auga" en la caset de la librería A gata tola; José Malvárez firma "Incoloro" en la caseta de la librería A gata tola; y Alba López Paredes firma la saga "Nándidor y la leyenda de Noa" en l caseta de la librería Cándido durante toda la tarde.



19.00 horas: Obra infantil "Feo" a cargo de Caramuxo Teatro en la carpa de actividades de la Feira do Libro de Rianxo; y Henrique Neira y Xosé Manuel Lobato firman sus obras en la caseta de la librería Pedreira



19.30 horas: Ana Valín presenta "La muerte de Alicia (o el ocaso)", de la Editorial Talón de Aquiles, en el salón noble de la casa consistorial de Rianxo.



20.00 horas: Ramón Torrado presenta "A petición de Auli", acompañado de Ledicia Lustres Viturro (Belagua) en la carpa de actividades de la Feira do Libro de Rianxo; y Andrea Fernández Maneiro firma "Voto de Silencio" en la caseta de la librería Pedreira.



20.45 horas: José Carou presenta "O libro secreto da filosofía" (Galaxia) en la carpa de actividades de la Feira do Libro de Rianxo.



21.00 horas: Actuación de la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia en la Praza de Rafael Dieste, dentro del XVIII Ciclo de Bandas.