Presentan un total de 30 obras al VII Premio de Literatura Infantil "Carlos Mosteiro" de A Pobra

Una treintena de obras oroginales fueron presentadas al VII Premio de Literatura Infantil "Carlos Mosteiro" y ahora deberá serán los miembros del jurado los que deberán decidir cuál de ellas se alza con ese galardón. El fallo de este certamen está en manos de Marcos Calveiro, director de ediciones de Galaxia; Pilar Sampedro, vocal de la asociación cultural Barbantia, y José Luis Baños, ganador de la sexta edición.

Este concurso, que está convocado por el Ayuntamiento pobrense, la Editorial Galaxia y Barbantia, se erige como uno de los premios gallegos de referencia en cuanto a la literatura infantil y cuenta con una dotación económica de 3.000 euros, la publicación de la obra en la colección Árbore y el reparto de ejemplares entre los niños de la localidad, según recordó la concejala de Cultura, Patricia Lojo. La edila añadió que "son varias as obras que saíron do prelo ao abeiro deste certame que busca non só promove-la produción literaria, senón tamén ofrecerlle lecturas de calidade e en galego ás novas xeracións".



Desde las entidades convocantes de este certamen recuerdan que en los años anteriores el premio recayó en su primera edición en manos de Patricia Mallo por "Os Fantom", Xosé Antonio Neira Cruz por "O enigma do baúl pechado" y "Por mor de cinco pizzas aos catro queixos" en la segunda y cuarta ediciones -la tercera quedó desierta al no alcanzar ninguno de los textos presentados la suficiente calidad literaria-, María Canosa por "Teño un volcán dentro" en la quinta, y José Luis Baños por "Fóra de xogo" en la sexta.