El presidente de la Diputación desvela que A Pobra verá duplicado en 2025 sus ingresos iniciales del Plan Único

El presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, anunció este mediodía que A Pobra verá duplicada prácticamente la aportación provincial inicial de fondos económicos en el Plan Únicos dos Concello-POS+2025, con lo que rondará los 700.000 euros. Así lo desveló en la visita institucional que realizó este mediodía a la localidad barbanzana, en donde reivindicó la "importante contribución" de la institución provincial para la creación y mejora de infraestructuras y servicios públicos, especialmente en las localidades más pequeñas da provincia, pues destacó que dicho plan de obras y servicios se verá incrementado en un 72% respecto al presente ejercicio. En primer lugar, Formoso participó en un primer momento en una reunión con el primer edil, José Carlos Vidal, y la teniente de alcalde Patricia Lojo, con los mantuvo una reunión de trabajo junto con otros miembros del cuatripartito y el portavoz de grupo municipal del PP para analizar las inversiones y las necesidades de la localidad.

El presidente ensalzó que la Diputación coruñesa presta “un apoio fundamental para o financiamento de obras e servizos nos municipios, nun momento no que a Xunta de Galicia carga cada vez máis competencias aos concellos sen dotalas dos fondos que necesitan”. En este sentido, sostuvo que el Plan Único “supuxo multiplicar entre tres e catro veces os fondos que reciben os concellos por parte da Deputación, o que permite que municipios como A Pobra modernicen as súas infraestruturas e presten máis e mellores servizos básicos á cidadanía”, entre los que destacó saneamientos y abastecimientos de agua o renovación de espacios públicos hasta cuestiones sociales como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), y para los que refirió que el Plan Único supone actualmente "a principal vía de financiamento para a maioría dos concellos".

Formoso apuntó que los cuatro municipios que conforman O Barbanza recibieron este año más de 13 millones de euros del Plan Único (POS+2024) y que ejecutarán 66 obras con cargo a esos fondos, de las que 14 serán en A Pobra. Entre esos proyectos, desde la institución provincial se señalaron las mejoras de la accesibilidad en la playa de O Areal y de la plaza de abastos, la pavimentación de viales en ele polígono industrial de A Tomada, la construcción de un nuevo centro cultural en Santa Cruz, el saneamiento de Ouxo y San Isidro, la construcción de aceras en la carretera de A Ponte a Bandaseca, la instalación de una pista de pádel en el recinto deportivo de Raquel Fernández Soler o las mejoras en el entorno de la playa de A Lombiña-Cabío.

Refuerzo de servicios

Incidiendo en el anuncio del incremento de fondos, Formoso indicó que las cifras de este año se incrementarán aún más de cara al 2025, teniendo en cuenta que el presupuesto provincial para entonces ascenderá a 240 millones de euros, lo que supone un 8% más, de los cuales más de 105 millones serán transferidos directamente a las administraciones locales a través del referido Plan Único, que pasa de 50 a 86 millones de euros de presupuesto inicial, y del anticipo de las líneas de ayudas para esos ayuntamientos, que suman 19,4 millones. "Isto permite, por exemplo, que o Concello da Pobra reforce os seus servizos sociais coa contratación de dúas persoas, preste 3.600 horas do SAF, contrate a unha cuadrilla de traballadores para a limpeza de praias durante o verán ou dispoña dun técnico de Deportes, de Cultura ou persoal de atención ao público no Museo Valle-Inclán", puntualizó.

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, destacó la contribución de la Diputación para favorecer el acceso a los Servicios Sociales, a la Cultura o al Deporte, permitiendo a los ayuntamientos pequeños como el pobrense la posibilidad de contar con personal para ofrecer servicios de calidad al nivel de las villas y ciudades con más población y recursos, pero también la creación de empleo y la mejora de los servicios municipales, subrayando la importante ayuda que supone el POS+, “que nos permite levar a cabo determinadas obras que doutra forma non poderiamos facer porque as axudas que temos doutras administracións non son suficientes para permitirnos facer cousas”. Lojo manifestó que, a veces, parece que todas las actuciones se centran en los núcleos más urbanos, pero las acometidas dentro del Plan Único son "moi importantes, porque temos moitos veciños no rural que deben ter acceso a mellores servizos e infraestruturas”, afirmó.

Formoso, Vidal y Lojo visitaron varias obras financiadas por la Diputación en la localidad, como la mejora integral del núcleo de A Mirandela, con 150.000 euros de inversión para dotar a la zona de nueva pavimentación y servicios como saneamiento y traída de agua, recogida de pluviales y alumbrado público canalizado, lo que permitió la eliminación del tendido aéreo. Posteriormente, supervisaron el resultado de las obras de reforma del entorno del cruceiro de Abuín-San Isidro, con 44.000 euros de inversión para dotar á zona de no a esa zona de nueva pavimentación de piedra de granito acorde con el entorno, así como mobiliario urbano, con bancos de acero y madera, creando un espacio mejor integrado y más habitable para los vecinos.