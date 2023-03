Pretenden instalar un parque acuático en Coroso, pero Costas no es favorable

Una empresa pretende instalar en la zona de la playa urbana de Coroso, en Ribeira, un parque acuático que podría ser uno de los más grandes de España y de Europa, pero se tropieza con la postura desfavorable de la Demarcación de Costas del Estado. Así lo dio a conocer el alcalde, Manuel Ruiz, durante el debate de una propuesta del PBBI para desarrollar un plan de dinamización de dicho arenal, que fue registrada hace meses por Miguel Ángel Vázquez Salgueiro, que dimitió recientemente del cargo de edil -en esa sesión tomó posesión del acta de concejal su compañero José Ángel Silva González -al que todos desearon una buena estancia, aunque sea corta hasta fin del actual mandato, y en beneficio de los ribeirenses-, y la defendió el portavoz, Vicente Mariño.



El mandatario local indicó que en la provincia de Pontevedra ya hay una instalación similar en Portonovo y que este año pretenden poner otro en Marín, y que tenían intención de que en la provincia coruñesa se crease en la capital barbanzana, pero precisó que después de hablar con el citado departamento de Costas pudo saber que “non é favorable a eso”, aunque el primer edil indicó que “non o entendo”. Ruiz Rivas manifestó que no cree que un parque acuático tenga perjuicio ambiental alguno, pero si que tiene un gran beneficio turístico y para el divertimento. Por ello, solicitó que si hay alguien que tenga peso, él le agradece que haga las gestiones para conseguir que esa atracción pueda recalar en Ribeira, y a ver “se entre todos conseguimos que se puidera facer”.



Enfrentamiento dialéctico

Ese punto del orden del día hizo revivir algún enfrentamiento dialéctico personal de anteriores sesiones entre algunos concejales, Fue tras un pleno bastante placentero, en el que casi todos los asuntos se aprobaron por unanimidad. Los protagonistas fueron la popular Elvira Pereira y el independiente Vicente Mariño, que hasta hace poco más de 4 años eran compañeros bien avenidos en el partido de la gaviota. La edila de Medio Ambiente, que anunció que los 300.000 euros del remanente de tesorería que se iban a destinar a reparar el muro del paseo de Coroso no se gastarán en eso ya que lo hará la Demarcación de Costas pues se considera algo estructural y no de mantenimiento, empezó su turno de intervención diciéndole al líder del principal partido de la oposición “que atrevimiento del señor De Bricio, que no De Vicios, decir que no se me ve por Olveira. A usted se que no se le ve en Aguiño, salvo en la farmacia. A mi se me ve hasta en las tabernas”.



Ello provocó que el alcalde le pidiera que se hablase sólo de la cuestión de Coroso, pero ella insistió diciendo a Mariño que había que tener los pies en la tierra “en contacto con lo humano, lo divino después se llevan unas bofetadas tremendas” y se refirió también a “lo de la muralla”, precisando que “nos da la vida que el señor De Bricio no es chino, pues si lo es y coge la Muralla China yo me tiro por la ventana”.. Luego justificó la suciedad en esa playa en las mareas, precisando que igual que la llenan de basura también la limpian, y presumió de que la playa está en condiciones ya que supera las exigencias le pone el distintivo Bandera Azul.



El portavoz del PBBI le respondió a Pereira que “la admiro y la aprecio a pesar de todo, pero para mi a estas horas usted es peor que un adoquín, con todo el respeto a los adoquines, porque los adoquines aún sirven para algo”. En ese momento, el alcalde le indicó a Mariño de Bricio que lo considera una persona lo suficientemente inteligente para adornar sus palabras, a lo que le replicó que si quería que retirase lo del adoquín que lo hacía, y Ruiz le respondió que haga lo que quiera pero le insistió en que él sabe hacer y decir las cosas con mucha más educación. El grupo municipal del PP emitió ayer un comunicado en el que califica lo dicho por Vicente Mariño como “gravísimo insulto”, que “denigra e despreza a Elvira Pereira como persoa e como muller”, y le exigió una disculpa pública y se abstenga en el futuro de entrar en descalificaciones personales.