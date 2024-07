Propietarios de atracciones mecánicas en las Festas do Verán de Boiro critican la gran subida del coste por su instalación

Algunos carteles en las taquillas de atracciones mecánicas de las Festas de Verán de Boiro en los que puede leerse “por culpa del alcalde y concejal de Boiro nos vemos obligados a subir los precios”, evidencian el descontento de los feriantes con el Gobierno local. Puestos en contacto con ellos, indicaron que les subieron el coste que supone su instalación durante los seis días de fiestas, que van de 483 euros establecidos para el “Pato Loco” y “Superheroes” a los 2.592 euros de los autos de choque, mientras que los de los puestos van de 50 a 450 euros. Así se recoge en el pliego de condiciones que rigen la licitación de autorizaciones para el uso temporal de dominio público municipal para la instalación de atracciones feriales y puestos de esas fiestas.



Amalia Costich, en representación de una familia de feriantes de Benavente (Zamora), que recuerda que lleva acudiendo desde hace medio siglo a estos festejos, indicó que a ellos les han subido un 66 % el coste de la instalación del Torito, al pasar de 1.300 a 2.160 euros, y considera que eso es “desproporcionado”, y a muchos les obligó a subir medio euro el precio del viaje. Además de reprochar que no les permitieron hacer el pago fraccionado, y que debieron pagarlo antes de instalarse. Esta feriante precisa que les cobran por metros cuadrados que ocupan, “que no son reales”, además de que no entiende la razón por la que ella paga lo mismo con 250 metros cuadrados que otras con menos.

Versión del Gobierno local

Desde el Gobierno local indicaron que decidieron subir los precios de salida de la subasta celebrada para la presentación de ofertas a sobre cerrado, pues llevaban mucho tiempo congelados, y que de esa manera los igualan por lo menos con los de otras localidades de la zona, y añadió que se diferencian de unos a otros por la mayor afluencia que tienen. Igualmente, indicaron que en ese pago se contempla el consumo eléctrico.