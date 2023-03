El PSOE hace piña para recuperar con Óscar Rial la Alcaldía de la "terra de Castelao"

El PSOE hizo piña este meidodía en un abarrotado salón de actos del auditorio de Rianxo para enviar un mensaje a los ciudadanos de que su candidato, Óscar Rial, es el mejor "patrón do barco" al frente de una "grn tripulación" para recuperar la Alcaldía de "a terra de Castelao". El cabeza de lista de los socialistas rianxeiro en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo estuvo arropado por el secretario seral del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, así como por el secretario xeral provincial del partido del puño y la rosa en A Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro, y el secretario Economía y Transformación Digital del PSOE, Pedro Casares Hontañón, así como los exalcaldes socialistas dde Rianxo, Bravo Frieiro y Pedro Piñeiro, y otros, entre los que incluso había "amigos do PP, do BNG e de Rianxo en Común", tal y como dijo el propio Rial Lago.

González Formoso, que puso en valor que el Comité Nacional del PSdeG-PSOE ratificase por “aclamación” las listas socialistas, incluídas las de las siete grandes ciudades, se mostró orgulloso de que su partido hubiera gobernado con anterioridad en Rianxo y aseguró que con Óscar Rial al frente de la candidatura volverán a “concretar os soños dos rianxeiros”. “Nesta marea que aposta por Rianxo temos barco, que se chama Partido Socialista e temos a mellor tripulación, que son rianxeiros, que queren saír ao mar, e atopamos ao mellor patrón, que coñece os ventos, que é Óscar Rial, e que se preocupa xa antes de ser alcalde pola súa tripulación", dij el secretario xeral de los socialsitas gallegos al hilo de marinero que caracteriza a Rianxo.

Antes de entrar en este acto y en respuesta a este periódico, Formoso dijo que encara este proceso de comicios municipales con mucho ánimo tras la referida aprobación, por aclamación o por unanimidade, de las listas que presentará su partido en 231 de los municipios gallegos. en lo relativo a las que listas que faltan por configurar, declaró que trabajan "por ter as mellores candidaturas no maior número de concellos posibles", pero agregó que no van a “estar por estar” y que presentar listas sin gente de la villa es “tomarlle o pelo á cidadanía”. De igul modo, señaló que está seguro de que siguiendo con su “proceso de reconstrución” del partido, está convencido de que en unos años habrá representación socialista muy “digna e identificada con cada unha das 313 vilas galegas”.

Por su parte, Óscar Rial, que se presenta por primera vez, manifestó que afronta esta etapa con mucha ilusión, en un “momento de cambio, de xerar ilusión e a sensación de que Rianxo merece ter un futuro, e para iso estamos traballando e para iso nos presentamos”, precisó. El alcaldable socialista remarcó que el trabajo que están haciendo yendo casa a casa y “petando en todas as portas”, en la Diputación e A Coruña, en el Parlamento de Galicia, en el propio partido, a los que agradeció que les abran las puertas, les escuchen, les apoyen y les ayuden para recuperar “o Rianxo paraíso” del que estaban orgullosos en el pasado. “Imos a recuperar os servizos que merecemos" y que "non imos a prometer, pero si a escoitar, propoñer e traballar, com oxa estamso fcendo", subrayó Rial Lago. También avanó que van a desarrollar una "política amable", pues dijo que "non todo vale" y que "hai liñas que non se van poder pasar".