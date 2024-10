El PSOE de Rianxo pide la dimisión de Bustelo como titular del Área de Comercio por su “inacción”

El PSOE de Rianxo solicitó a través de un comunicado la dimisión del alcalde, Julián Bustelo, como responsable del Área de Comercio por una “falta de compromiso económico” y el incumplimiento de algunas de las promesas electorales de Rianxo en Común. Por ello, los socialistas, con su portavoz Óscar Rial en cabeza, piden la “dimisión inmediata” de Bustelo y la asignación de otro concejal “que asuma de verdade esta área, coa intensidade que require”.



En este sentido, Rial critica que “Bustelo demostrou ser incapaz de aplicar nin unha soa medida en favor do comercio rianxeiro” y pone de ejemplo que no haya otorgado “as subvencións que o Partido Socialista de Rianxo propuxo para as asociación de comerciantes, 5.000 euros a cada unha delas para que poidan desenvolver os seus proxectos”, recordó.



Asimismo, el portavoz socialista advierte la “ausencia dunha estratexia clara de fomento e dinamización do comercio” y “unha preocupante desconexión entre o equipo de goberno municipal e as necesidades reais da veciñanza”, que impiden la dinamización del municipio. En esta línea, lamenta que en los últimos quince meses “só se asentaron en Rianxo oito novas empresas”, “quedando o noso Concello no último posto na compartiva comercial”.



En cuanto a las promesas electorales, Rial reclama que se lleven a cabo algunas de las medidas del programa de Rianxo en Común, como la dotación de nuevo suelo industrial en una localización diferente a la actual, la creación y puesta en funcionamiento de un Vivero de Empresas, poner en marcha un banco municipal de locales en alquiler o la adopción de medidas para mejorar el Mercado Municipal y convertirlo en un referente comercial de los productos locales. En cualquier caso, los socialistas avanzan que “estaremos para apoiar aquelas iniciaivas que sexan útiles para os comerciantes de Rianxo”.