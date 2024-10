El PSOE tilda de "decepcionante" el presupuesto de la Xunta de Galicia para O Barbanza

El PSOE considera “decepcionante” el presupusto de la Xunta de Galicia para el próximo ejercicio económico para la comarca que se hizo público este pasado fin de semana, “xa que as partidas para mellorar as infraestruturas do Barbanza son testimoniais”. Desde las filas del partido del puño y la rosa afirman que "a maior parte das demandas da veciñanza non se atenden”, explicó Julio Abalde, diputado responsable para la zona en el Parlamento de Galicia.

“As contas recollen a variante de Ribeira pero, como pasa con outras infraestruturas necesarias na comarca, as partidas non se convirten posteriormente en investimentos reais”, explica Abalde, quien añade que "o orzamento da Xunta tampouco fala de máis vivenda pública o de melloras nos centros educativos da comarca”, concluye Abalde.