Recogen 3.200 firmas para que se informe de las listas de espera de revisiones y pruebas diagnósticas en el Hospital do Barbanza

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza recogió algo más de 3.200 firmas en siete acciones desarrolladas en Palmeira, A Pobra. Rianxo, Porto do Son y Riabeira -la última en la mañana de ayer en el Hospital do Barbanza- para solicitar una reunión con la Xerencia del Área Sanitaria para que informe de la situación real de las listas de espera para revisiones médicas y para realizar pruebas diagnósticas, tales como ecografías, TAC o RMN, y de las medidas que piensa tomar para reducirlas. Su portavoz, Marián Rodríguez, manifestó que son conocedores de que las listas de espera en la actualidad para acudir a una consulta de revisión de Xinecoloxía, Traumatoloxía e Oftalmoloxía en el Hospital do Barbanza supera sistemáticamente el año y en el caso de Medicina Interna se sobrepasan los dos años, mientras que para las pruebas de imagen de controles de pacientes oncológicos superan en varios meses la recomendación de los especialistas de ese departamento.



Rodríguez, que recordó que la plafaroma fletará autobuses para acudir a la manifestación de este domingo en Santiago en demanda de "a sanidade que queremos...e que merecemos", con salida a las diez de la mañana de ribeira y con paradas en Palmeira, A Pobra, Boiro y Rianxo- subrayó que la situación es especialmente grave en el distrito sanitario barbanzano y las consecuencias que supone para la salud de los usuarios de la Sanidad Pública “non parecen preocuparlle a ningún dos encargados de velar polo bo funcionamento do sistema, xa que as listas que saen publicadas son só para unha primeira consulta. Dese modo, terxivérsase a realidade e quedan ocultas para a opinión pública as vercadeiras cifras de tempos de espera para as especialidades”. Y agregó que prevén remitir hoy una carta a la ministra de Sanidad para que cambie la legislación estatal y permita que se publiquen las listas de espera para segundas consultas y pruebas sucesivas, y otra al Sergas para que haga una publicación de máximos y no de mínimos como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).