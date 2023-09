Heridas cinco personas en un accidente en la Autovía do Barbanza, junto el campo de fútbol de Lampón

El kilómetro 27 de la Autovía do Barbanza, a la altura del campo de fútbol de Lampón, en Boiro, fue escenario en torno a las doce y media de este mediodía de un accidente de tráfico consistente en una salida de vía de un coche que iba en dirección hacia Padrón y posterior impacto contra la mediana de hormigón, y que acabó deteniéndose en medio de la calzada. Fue un particular el que en ese momento contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que un vehículo había chocado contra el guardarrail y que estaba bloqueando los carriles de circulación, pero precisaba que no había atrapados y que podría haber personas heridas, pero se estaba a la espera de conocer datos a ese respecto y el alcance de las lesiones que puedan presentar. Al parecer, la salida de vía se produjo, según relató el conductor del automóvil siniestrado, debido a un reventón de una de sus ruedas.

Fue entonces cuando desde dicho servicio de coordinación de las emergencias se dio traslado de este accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), a la Policía Local, a Protección Civil y a la Guardia Civil de Boiro y a sus compañeros del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, que se encargará de instruir el atestado, así como a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que desplazó a sus efectivos hasta el lugar. Minutos después del primer aviso, el 112 recibió una segunda llamada de un particular para informar que otro vehículo había colisionado contra un coche que había frenado para evitar impactar contra el que estaba ocupando parte de la calzada de la AG-11. En este accidente múltiple, con tres coches implicados, se registraron cinco herido que, inicialmente, su carácter es leve.