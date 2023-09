Una fuga en una bombona de butano provoca un incendio en una vivienda de Belles de Abaixo, en Boiro

Una vivienda de la aldea de Belles de Abaixo, en la parroquia boirense de Macenda, fue escenario esta mañana de un incendio. Fue el propio propietario de la casa el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que no había personas afectadas ni por el fuego ni por el humo, pero reclamaba la movilización de medios para la extinción de las llamas. Fue entonces cuando desde dicho servicio de coordinación de las incidencias se pusieron los hechos en conocimiento de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que se desplazó al lugar para participar en las labores de extinción de ser necesario, y también acudieron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del servicio municipal de Protección Civil.

El fuego se había iniciado debido a una bombona de butano que, al parecer, estaba quemando mal y tuvo una fuga, por lo que empezó a haber llama, pero fueron los propios inquilinos los que lograron retirar la botella de butano de la parte baja de la vivienda de dos plantas, y que es toda de piedra. En el piso superior no hay nada y tan solo existe la placa que divide la casa en dos alturas. La buena ventilación del inmueble, que tiene puertas muy grandes permitió que no se generase una bolsa de calor y que el fuego se propagase. Finalmente, tan sólo se derritieron algunos objetos de plástico y se vieron afectados algunos muebles de madera. Los Bomberos boirenses ya no tuvieron que intervenir, pues ya no había incendio, por lo que realizaron las mediciones y comprobaciones pertinentes y dieron por rematada la intervención.