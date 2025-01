Registrado un nuevo vertido de hidrocarburo en la playa de A Ribeiriña que brota entre la arena y el muro de contención

El Cengtro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió en torno a las seis y veinte de la tarde de ayer un aviso de una nueva mancha de hidrocarburo en la lámina de agua de la playa de A Ribeiriña, en A Pobra. Al lugar fue movilizado el equipo de guardia de la agrupación de Protección Civil de A Pobra, integrado por dos voluntarios, que comprobaron como había un vertido contaminante que brotaba entre la arena y el muro de contenció, que se levantó en la zona que antes de la regeneración de ese espacio era ocupada por la antigua fábrica de conservas La Onza de Oro. Además, pese a que cuando llegaron a dicho arenal ya estaba empezando a anochecer, pudieron verificar que la mancha con ese origen había llegado incluso hasta el agua debido a que se estaba extendiendo lo que salía del entorno del arenal.

Se da la circunstancia de que el pasado 9 de enero, después de la incertidumbre inicial y de que se estuviera apuntando hacia la nave abandonada y en ruinas de Hadasa como el más probable origen del vertido en esa zona, fue durante la inspección llevada a cabo por un vopluntario de Protección Civil, junto con la técnica municipal de Medio Ambiente, cuando se empezó a aportar la luz que faltaba hasta ese momentop sobre la posible causa de ese episodio de contaminación. En la tarde de esa jornada, ambos localizaron enterrada en la playa una mancha enorme que parecía de restos de fuel oil o de aceites lubricantes usados. El alcalde pobrense, José Carlos Vidal, dijo entonces que parecía que el referido vertido procedía de la zona donde estaba antes la fábrica de La Onza de Oro y que fue regenerada hace un año y medio.

Personal del Servizo de Gardacostas de Galicia recogió entonces muestras que ahora serán analizadas y que podrían permitir conocer el origen del vertido que trae de cabeza a los técnicos de diversos departamentos locales, autonómicos y nacionales. Pese a ello, no se descarta que el vertido también esté relacionado con las naves abandonadas de Hadasa, pues desde alguno de los equipos desplegados en la zona se indicó que en los colectores de esa antigua fábrica se detectó gasóleo, aunque no se ha podido encontrar la fuente del mismo. Por eso, por ahora se desconoce si ya estaba allí antes o fue fruto de un posible sabotaje de alguien que lo echó intencionadamente en el sistema de tuberías o directamente al mar.Por aquel entonces se señaló que se estaba investigando ese asunto por parte de técnicos de Augas de Galicia y de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, que estuvieron realizando una evaluación in situ sobre el terreno. Pese a todo, por el momento no ha trascendido el ressultado de ninguna de esas investigaciones.