Reportaje | Demanda en grupo desde Ribeira por más horas de clases de Educación Física

Unos 400 alumnos y profesores del colegio O Grupo tomaron ayer literalmente la Praza de España de Ribeira para celebrar el Día da Educación Física con un evento que se convirtió en una fiesta. Esta actividad en el exterior del centro educativo sirvió para dar a conocer la nueva Educación Física “integradora, variada e divertida” y transmitir hábitos de vida saludables, mostrar la importancia de la psicomotricidad para el desarrollo integral e integrado en todas las edades y promover la necesidad de más horas de Educación Física en el sistema educativo.



La jornada arrancó con la lectura de un manifiesto por escolares de sexto de Primaria, para destacar la importancia y necesidad de esa materia. Xoel Oubiña dijo que la Educación Física tiene una parte teórica en la que la profesora les explica normas de los deportes y la importancia que tienen para la salud y la necesidad de mantener hábitos de vida saludables, y otra práctica en la que los alumnos hacen actividades tanto de manera individual, como los circuitos, el parkour, carreras o gimnasi rítmica, o bien de forma conjunta, como el fútbol, el baloncesto o el brilé. También refirió la importancia de contar con material apropiado y un pabellón, sobre todo para los días de lluvia

Por su parte, Pedro Domínguez dijo que es algo fundamental, pues favorece la socialización, evita el sedentarismo, activa el sistema inmunológico y previene la obesidad. Para él, la Educación Física es una "actividade na que, a través da aprendizaxe de exercicios físicos, mantémonos en forma e previmos moitas enfermidades". Además, agregó que se trata de una asignatura "divertida", en la que trabajan habilidades físicas básicas jugando, "como a forza, a velocidade, a resitencia e a flexibilidade".



Uxía Ramonet leyó un poema en el que destacó: “é a mellor clase da historia e non é de memoria” y “corremos unha maratón e acelérasenos o corazón. De igual modo, entre sus versos se incluyeron expresiones como "con Aida aprendemos e xogamos un montón”, y un relato de como son esas clases de Educación Fisica: "Practicamos xogos e deportes martes e xoves. Aínda que chova ou faga moito sol no patio ou no pavillón, gústanos o fútbol, hockey, colpball, badminton, ... E suamos mogollón".

Su compañera Alessandra Martínez hizo lo propio con otro poema, en el que acabó diciendo: “se nos preguntan cal é a nosa materia favorita diremos Educación Física”, después de decir "cando o sol sae eses días, a diversión está asegurada con moita alegría. Esperamos todo o día para ir a última hora do día". Luego siguió un calentamiento, masterclass de aeróbic y baile moderno y acabó con los necesarios estiramientos, antes de volver a las aulas.