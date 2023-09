Reportaje | Una larga caminata por Ribeira entre paisajes y vistas espectaculares

La XIX Andaina 50K Concello de Ribeira fue un completo éxito, tanto por parte de la organización, que recogió los elogios de los caminantes por la atención recibida y por la elección de un recorrido con “paisajes y vistas espectaculares”, y también de participación, pues se completó la cifra máxima de inscritos -250 atletas-, rematando la prueba 242 de todos ellos, de los cuales 177 completaron los 50 kilómetros y 65 remataron el primer bucle, que era de 28 kilómetros, mientras que los restantes no remataron la prueba, bien por retirarse o por no haber llegado antes de las ocho de la tarde, que era el tiempo límite. Como anécdota de la caminata, los caminantes que iban en las primeras posiciones tuvieron que pararse en el segundo punto de control y avituallamiento, que se ubicó en O Vilar, ya que el buen ritmo que llevaban en su caminar les hizo llegar con hasta 20 minutos de adelanto sobre el tiempo mínimo establecido para una velocidad máxima de 7,15 kilómetros por hora, por lo que tuvieron que esperar para retomar la marcha.

La caminata de 50 kilómetros por Ribeira se desarrolló a un muy buen ritmo desde que se tomó la salida en A Fieiteira I Chechu Río

El ganador fue el noiés Julio Bustelo Castaño, conocido por haber sido los últimos doce años (de 2011 a 2023) concejal del PP en la corporación municipal de Noia, siendo los cinco primeros en la oposición y los siete restantes como concejal delegado de las áreas de Medio Rural, Medio Marino, Patrimonio, Casco Histórico, Policía Locaal y Seguridad Ciudadana integrando el Ejecutivo local, al que los populares llegaron tras prosperar una moción de censura. Remató la caminata de 50 kilómetros con un tiempo de 6 horas y 40 minutos, aventajando en dos minutos al portugués Filipe Rodrígues Gonçalves, al que adelantó, tras hacerlo previamente con otros de los participantes, cuando restaban cinco kilómetros para la meta en el polideportivo municipal de A Fieiteira, y en ese tramo final le sacó los dos minutos de diferencia que marcaron sus cronómetros.

Julio Bustelo Castaño y Filipe Rodrigues Gonçalves posan con sus diplomas ante el panel con las camisetas de caminatas anteriores I Chechu Río



Preparación

A su llegada a la meta, Bustelo reconoció que el hecho de dejar la vida política activa -a la que no renuncia a volver algún día- se debió a que "necesitaba facer un parón e coller folgos", y que su nueva situación le permite dedicarle más tiempo a sus aficiones, entre las que se incluye el senderismo y la participación en caminatas entre 50K y 100K. Señaló que en Ribeira hizo una peor marca que en la de prueba de 50 kilómetros que hizo meses atrás en la Bisbarra de Sar, que completó en 5 horas y 30 minutos. De todos modos, reconoció que se tomó la caminata por la capital barbanzana, al realizar a un ritmo suave el primer bucle y apretar en el segundo poniendo ritmo de carrera de competición, como preparación para el Trail de Doñana de 68 kilómetros, con salida en el parque de la Vega de Triana (también conocido como el parque del Charco de la Pava), en Sevilla, y llegada en la capilla de la Virgen del Rocío, en Huelva, que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre, que coincidirá con el día de su cumpleaños, por lo que aprovechará para irse con su familia todo ese fin de semana para celebrarlo todos juntos. Algo similar hizo en septiembre del año pasado cuando acudió a participar en la clásica Madrid-Segovia 100K.

La caminata partió de la pista de atletismo del complejo polideportivo de A Fieiteira I Chechu Río

Julio Bustelo ensalzó, al igual que el resto de participantes, la labor de los organizadores y de todas las personas que colaboraron en el buen desarrollo del evento, incluyendo a los voluntarios de Protección Civil y a los agentes de la Policía Local de Ribeira. Destacó como aspectos importantes de esta caminata "a compañía", destacando que "aquí nos encontramos moitos amigos do trail que non temos a oportunidade de vernos a miudo, xa que somos de lugares moi distantes". Del recorrido de la XIX Andaina 50K Concello de Ribeira dijo que es "precioso", destacando la subida a los miradores de la Pedra da Ra y de la capilla de San Alberte, pero también la zona de las lagunas de Vixán, entre otros espacios de gran belleza natural. Filipe Rodrigues, procedente de la villa portuguesa de Melgaço, se ha convertido en uno de los habituales en esta prueba, participando desde el año 2011 de manera ininterrumpida, salvo en 2020 y 2021 en que no se celebró a causa de la pandemia derivada de la Covid-19, y destaca que acudir a este tipo de pruebas le permite "quemar toxinas", entre otras cosas, como disfrutar de la combinación de paisajes de mar y ría con otros de montaña, así como de los diferentes monumentos que se fueron encontrando en su caminar, precisando que "cada un ten o seu encanto".

Mujeres

En féminas, la primera en llegar a la meta fue Concha Alcalde García, natural de la parroquia rianxeira de Taragoña, que es una habitual en estas caminatas, y que cubrió los 50 kilómetros en 7 horas y 2 minutos. Señaló que el secreto de acabar en un buen puesto es que "procuro saír cara adiante cuns compañeiros que tiran de min". de la XIX Andaina 50K Concello de Ribeira se detuvo en destacar las "vistas espectaculares", con la combinación de los paisajes de costa y de montaña, y subayó que le gustaron de una manera especial la Pedra da Ra y el Castro da Cidá "desde onde se poden ver unhas imaxes preciosas". De la organización dijo que se trata de personas con much experiencia y que "están moi pendentes de todos nos" y que hy much colboración, mientras que de los participantes afirmó que "temos moitas ganas de vernos e audarnos ao vir de sitios tan distintos e lonxanos".

La rianxeira Concha Alcalde García fue la primera mujer que completó los 50 kilómetros de la caminata por tierra ribeirenses I Chechu Río

Tampoco faltó a la cita el andarín padronés Arturo Reboyras Villaverde, que es el participante que acumula más participaciones consecutivas, pues acude de forma ininterrumpida desde 2006, cuando se celebró la tercera edición. Completó los 50 kilómetros del recorrido en 7 horas y destacó que lo hizo "completamente andando". Además, indicó que con la de ayer ya lleva realizadas 121 caminatas, de las que 9 fueron de 100K y las 112 restantes fueron de 50K o más. Entre todas ellas se incluyen las ocho pruebas disputadas hasta la fecha del Trail do Barbanza, a las que añade que también recorrió el recorrido previo que se hizo por parte de la organización para preparar dicha prueba.