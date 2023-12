Reportaje | Un millar de escolares se integran con las diversidades en el festival de la inclusión

La sexta edición del Festiritititi reunió ayer a unos 1.200 escolares y profesores de una quincena de centros educativos de O Barbanza y su entorno para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue con una fiesta de la integración impulsada por Amicos, con la implicación de empresas como Jealsa, que estuvo llena de juegos inclusivos, animación, talleres y mucha música, que no se quisieron perder los participantes. Este festival de la inclusión se sigue asentando como referente integrador en la zona, con récord de participación de su historia.



La jornada arrancó con la llegada al pabellón de Barraña, de los escolares y docentes de Boiro, Ribeira, A Pobra, Rianxo, Lousame, Padrón y Dodro, que acompañaron a los usuarios y equipo de Amicos en la celebración, que contó con actividades lúdicas como “o pano, poñerlle o rabo ao burro, tres en raia, rompetestas, talleres de maquillaje y globoflexia y espectáculos”, con un dragón marino de dos cabezas, elaborado con globos, y la actuación de DJ Matrek, que se encargó de poner la música y de animar a los participantes a moverse al ritmo de las canciones que pinchaba.



No se perdieron esta fiesta que busca celebrar la diversidad y promover la integración de las personas con discapacidad Begoña Abeijón, directora xeral de Persoas con Discapacidade; Inmaculada Fernández, subdirectora xeral de Ordenación e Innovación Educativa; Mar García, diputada de Servizos Sociais, Educación e Mocidade, José Ramón Romero y Raúl Treus, alcalde y concejal de Servizos Sociais de Boiro, respectivamente. Y asistieron representantes de las corporaciones municipales de Ribeira, A Pobra, Rianxo y Lousame, y de entidades como Cruz Roja y representantes de partidos políticos locales.



Intervenciones

Esther Vidal, presidenta de Amicos, destacó que “levamos seis anos co Festiritititi e emocioneime ao entrar pola porta porque vemos que cada vez somos máis persoas. É moi importante que os pequenos vexan que as persoas con discapacidade poden integrarse e ser felices, mediante una inclusión real, que é o que se ve aquí”. Abeijón agradeció a Amicos “por todo o que fai polas persoas con discapacidade e as súas familias no Barbanza, e por organizar iniciativas deste tipo. Para a Xunta sempre é un pracer participar neste tipo de actos tan entrañables. Os nenos pasaron unha mañá divertidísima chea de actividades, música e alegría, e diso é do que se trata, de darlle visibilidade ás persoas con discapacidade con actos coma este”. Romero afirmó que “a mellor maneira que hai de inculcar a integración é facelo dende idades temperás”.



Margarita Hermo, directora de Relacións Institucionais de Jealsa, destacó que “nestes 6 anos foi moita a evolución que tivo o festival, e da gusto ver como se traballa a integración desde os colexios, como Amicos logrou achegar á comunidade educativa a importancia de construír unha sociedade máis inclusiva”. Dijo que “hoxe foi un día de festa, no que os nenos puideron divertirse ao tempo que traballaban algo tan importante como é a inclusión”, precisando que ello no se debe quedar sólo en las aulas, sino que también es fundamental que los padres ayude a que sus hijos aprendan que esta sociedad se construye entre todos, e que con un poco que aporte cada uno se creará una sociedad mejor para vivir todo el mundo.

Hermo recalcó que esa visión es la que Jealsa comparte a través del programa RSC We Sea, “no que traballamos coas persoas, posto que son o centro do noso universo, e construir unha sociedade máis próspera e mellor para todos é que todos formemos parte dela. As persoas con capacidades diferentes axudan a construír esa sociedade máis inclusiva, e esa sociedade mellor para todos”.