Reportaje | Los niños llevan el mensaje de la integración más allá del “Festiritititi”

El festival de la integración a través del juego y de nombre casi impronunciable hace siete años, Festiritititi, con el que Amicos conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, ha llegado para quedarse. Así lo demostró ayer en el pabellón de Barraña, a donde se tuvo que trasladar del parque de A Cachada debido a la previsión de adversa meteorología, y que reunió a más de 1.200 escolares y profesores de 21 centros educativos de Boiro, Ribeira, A Pobra, Rianxo, Lousame, Padrón y Dodro, que disfrutaron de lo lindo de una fiesta llena de juegos inclusivos, animación, talleres y, como no, mucha música de la mano de DJ Suso Jalaiko, y acompañados de la familia Amicos. La entidad organizadora no podía estar más exultantes al comprobar que el evento en Boiro “aséntase como referente integrador na zona, co seu récord de participación, superando as cifras acadadas na pasada edición”.



Dieron la bienvenida a los invitados Mariana y Carolina, acompañadas por Pilar Sampedro, responsable de centros, y Margarita Hermo, directora de Relacións Internacionais de Jealsa -principal entidad financiadora de la jornada-, que destacó “é un fito contar con vinteún colexios, con nenos de toda a comarca e o seu entorno que veñen a desfrutar do festival con toda a ilusión, que o que busca é achegarlle á xuventude a importancia de ser unha sociedade inclusiva para todos”. Igualmente, recordó que “nestes sete anos foron máis de setenta colexios os que xa participaron e preto de 6.000 nenos, e queremos pensar que eses rapaces levaron esta mensaxe de inclusión ás súas familias, aos seus amigos, e que xuntos Amicos e Jealsa, a través do noso programa de RSC We Sea, estamos contribuíndo a crear unha sociedade para todos. E agradecemoslle á comunidade educativa e aos concellos que posibilitan que o Festiritititi medre ano a ano, porque a inclusión é unha labor de todos”.



A continuación, comenzó la fiesta que contó con muchas actividades lúdicas de juego inclusivo como el tres en raya, rompecabezas, círculo mortal, escalera al arco iris…, talleres de purpurina, creación de llaveros y de figuras con globos, tatuajes, baile, expresión a través del arte o espectáculos, y todo ello conducido por las personas con capacidades diferentes de Amicos. No faltó a la celebración un gusano gigante formado por globos y todos se animaron a participar en el gran juego central, el “Verme tolo”, en el que los componentes de cada equipo tuvieron que formar parte de otro gusano de gran tamaño con ellos principales protagonistas conectados por globos.

Intervenciones

Esther Vidal, presidenta de Amicos, declaró que "é moi importante que os pequenos vexan que as persoas con discapacidade poden integrarse e ser felices, mediante unha integración real, que é o que se ve aquí”, y agradeció a las "persoas, empresas, institucións, voluntarios e todos os que fixeron posible que o Festiritititi sexa un éxito”. El alcalde boirense, José Ramón Romero, dijo que "é un orgullo ver este pavillón ateigado de rapazada e quero darlle a noraboa á entidade por este tipo de eventos apoiados na idea da integración, coa participación de máis de cento cincuenta persoas con discapacidade intelectual“.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno central en A Coruña, María Rivas, declaró que ayer fue un día "de poñer en valor" y en el que "é necesario mostrar a importancia que teñen as entidades que, como Amicos, traballan con persoas con discapacidade e, sobre todo, coas súas familias”. Asimismo, destacó que desde las administraciones tienen la responsabilidad de estar al lado de las asociaciones y trabajar conjuntamente: " Dende o Goberno de España estamos traballando tódolos días coas entidades, apoiándoas e mostrándolles que estamos con elas. Por iso hoxe era o día de estar no Barbanza, compartindo coa rapazada e coas súas familias este día para darnos enerxías e folgos para construír unha sociedade máis xusta e cunha maior integración para todos”.



La directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta de Galicia, Begoña Abeijón, incidió en la idea de que, con su séptima edición, el Festititititi "demostra que chegou para quedarse", y que desde el Ejecutivo gallego "pensamos que iniciativas coma esta son fundamentais para dar visibilidade". También expresó su creencia de que "para construír unha sociedade xusta e inclusiva é fundamental inculcar certos valores dende a infancia, e hoxe temos aquí un exemplo perfecto desas accións que hai que promover". Y agregó que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad "non debe quedarse só nun día no calendario, tódolos días temos que ter ese compromiso con elas, e por iso impulsamos cada vez máis programas, axudas, centros... E así o entende tamén Amicos, que fai un labor impagable no Barbanza a favor das persoas con discapacidade, por iso sempre apoiaremos a súa acción diaria”.

Por último, Yasmina Romero, integrante de la familia de Amicos, leyó un manifiesto en el que reivindicó el papel de las personas con discapacidad como "líderes da transformación cara unha sociedade máis inclusiva e equitativa". Explicó que se trata de un objetivo a través del que conseguir “un deseño físico e dixital pensado para todos, xerar espazos de diálogo social donde se reflictan os retos aos que nos enfrontamos as persoas con discapacidade, os obstáculos e desigualdades que se nos presentan a diario, e que loitemos por promover políticas inclusivas en ámbitos como o educativo, laboral, social e a nivel de infraestruturas”.