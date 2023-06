Reportaje | Ribeira cuenta con la que es su “primera familia” vinculada al IV Ciclo de la USC

Doce vecinos de la comarca barbanzana integran la primera promoción del IV Ciclo de la Universidade de Santiago de Compostela en su sede de Ribeira y que se dirige a mayores de 50 años. Ayer al mediodía acudieron la mayoría de ellos al salón noble del consistorio municipal para entregarle al Ayuntamiento una simbólica orla con los retratos de los graduados, entre los que hay once mujeres y un hombre, y que en su gran mayoría residen en la capital barbanzana y una es vecina de A Pobra. La relación de graduados la conforman Juana Ermitas Crugeiras Vidal, Ángeles González González, Mari Carmen González Vidal, María José Gude Pérez, Ramona Monteagudo Ares, Teresa Paz Martínez, Cruz Rivadulla Martínez, Yolanda Rodríguez Medina, Isabel Rodríguez Reiriz, Teresa Villalba Torres y Elena Romero Romero y Justo Arevalillo Bermejo. Como curiosidad, estos dos últimos se han convertido en el primer matrimonio que logra graduarse a la vez en el IV Ciclo de la USC en toda Galicia.



Arevalillo refirió que el IV Ciclo de la USC cumple 25 años y que cuando empezó ya hubo una alumna de Ribeira, que iba en autobús a Santiago y que junto a su marido coincidió con Ricardo Pérez Queiruga. En nombre de los alumnos habló Juana Ermitas Crugeiras, quien agradeció al Concello y a la USC que les dieran la oportunidad de tener esa formación, “que se mantivo incluso na pandemia con clases online” y que de esa forma pudieron aprender a usar las nuevas tecnologías. E incidió en que “aprendemos moito” en los estudios, pero también a convivir con otra gente a la que conocían de vista y que ahora pueden decir que son “a familia da USC de Ribeira”, subrayó.



El alcalde en funciones, Manuel Ruiz, recibió ese obsequio y felicitó a los veteranos estudiantes, cuya participación ratifica “o acerto de abrir unha sede permanente da USC na cidade no 2019 para permitir que a xente poida seguir formándose e aprendendo”, manifestó el regidor local. Ruiz Rivas, que precisó que se está aprendiendo hasta la muerte, destacó que “cando máis preparado esté un pobo e que a sía xente teña máis gañas e ilusión, seguro que vai a ir mellor en todo”, y que “todo o que veña enriquece e fai que cada un de vos se sinta orgulloso do que fixo, aproveitando o tempo para aprender e tamén socializar con outra xente, o cal é outra forma de enriquecerse persoalmente”. El actual mandatario expresó su deseo de que la fluida colaboración entre la USC y el Ayuntamiento se consolide y se puedan sacar más ciclos, que independientemente de lo que ocurra el 7 de julio no se renuncie a mantener esta formación.