Rianxo abre hoy su Feira do Libro con el pregón de la escritora Arantza Portabales

La Feira do Libro de Rianxo abre hoy sus puertas en el Campo de Arriba con el pregón a partir de la una de la tarde de la escritora Arantza Portabales, tras los discursos del representante de la Federación de Librarías de Galicia, Jacobo Picón Agrelo, de la Librería Xacobiño, y del alcalde, Julián Bustelo. Por delante habrá cuatro días de literatura, firmas y presentaciones literarias, coloquios y eventos de ocio para todos los gustos y públicos en un evento que contará con media docena de casetas participantes, como son la A Libraría de Rosa-Nobel y las librerías Xacobiño, Ben, Cándido, Pedreira y A Gata Tola. Desde la organización, que corre a cargo de la Federación de Librarías de Galicia, indican que "no hai mellor forma de disfrutar dos últimos días de xullo que cunha bona lectura entre as mans... bueno, tal vez sí, tal vez presta máis disfrutalos escollendo esa lectura perfecta nun entorno especialmente propicio". El horario de la feria es de 12.00 a 14.30 y de 18.30 a 22.30, y todos los libros que se adquieran en los puestos de la feria tendrán un 10% de descuento.





El programa para la jornada de hoy contempla estas actividades:





12.00 horas: Alba Lopez Paredes firma la saga de "Nandidor y la leyenda de Noa" en la caseta de la librería A Gata Tola durante toda la mañana, Isabel Ramos firma "Hasta el infinito y más allá" en la caseta de la librería Cándido y Óscar Reboiras firma "A agonia das folerpas" en la caseta de la librería Xacobiño.



13.00 horas: Inauguración oficial con el pregón a cargo de la escritora Arantxa Portabales, tras los discursos del representante de la Federación de Librarías de Galicia, Jacobo Picón Agrelo, de la Librería Xacobiño, y del alcalde, Julián Bustelo, y con la intervención musical de la agrupación Vai de Roda de Rianxo tanto al inicio como al final del acto.



18.30 horas: Maite Mosconi firma "Helheim I" y "Helheim II" en la caseta de la librería Xacobiño, Alba Lopez Paredes la saga "de "Nandidor y la leyenda de Noa" en la caseta de la librería "A gata tola" durante toda a tarde, Juan Galán firma "Las tribulaciones de Bruno Lamas" en la caseta de la librería Cándido y Almudena Santamaría firma "Puede que algún día…" na caseta de A libraría de Rosa-Nobel.



19.00 horas: Actuación musical infantil y familiar "C@nto contigo" de Paco Nogueiras en la carpa de actividades de la Feira do Libro, y Silvia Figueiras firma "Alma de outono" en la caseta de la librería Pedreira.



19.30 horas: Mingos Rial presenta Velas al viento (Círculo Rojo) en el salón noble de la casa consistorial rianxeira.



20.00

Beatriz Pin firma "Río adentro" en la caseta de la librería Pedreira.



20.30 horas: Nati Rey presenta "A estirpe do arcánxel", acompañada por Antón Riveiro Coello, Carmen Toba y Xosé Henrique Costa (Aira) en la carpa de actividades de la Feira do Libro.



21.00 horas: Actuación de la Banda do Rosal en la Praza de Rafael Dieste, dentro del XVIII Ciclo de Bandas

21.30 horas: The Show Moscon, a cargo de Galitoon en la Praza de Castelao.