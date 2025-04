Rianxo avanza en el nuevo modelo de gestión de residuos y apuesta por el compostaje

El gobierno municipal de Rianxo da nuevos pasos en el modelo de gestión de residuos. De hecho, el alcalde, Julián Bustelo, señala que, en los últimos meses, han trabajado en la licitación del servicio de recogida de basura y limpieza viaria del municipio.

Por ello, estiman que el nuevo servicio estea plenamente operativo a principios del 2026 y ya han ejecutado distintas acciones en consonancia con la legislación vigente en esta materia.

Dentro del Plan Municipal de Compostaxe impulsado por la Administración local rianxeira, en los últimos meses, ya se han distribuido más de 180 composteros individuales entre la ciudadanía para reducir el peso de la fracción resto en los conocidos contenedores verdes.

‘‘Aproximadamente o 50% da bolsa do lixo é materia orgánica. Favorecer que este tipo de residuos non acabe no colector supón disminuír o gasto enerxético do seu tratamento, así como un aforro para as arcas municipais’’, destaca Bustelo sobre los beneficos de estos colectores.

También hay creada una comisión integrada por representantes institucionales y personal técnico de los ayuntamientos de Rianxo, Boiro y A Pobra do Caramiñal con el objetivo de implantar el contenedor marrón de manera conjunta para la gestión de los biorresiduos.

En este sentido, Bustelo declara que el compostaje, una mejor separación de los residuos, unas rutas más eficientes o la renovación del parque de colectores regirán el futuro servicio.