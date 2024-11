Rianxo se manifestará este domingo para reclamar una Atención Primaria “pública e de calidade”

Rianxo acogerá este próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía y con salida desde el polígono industrial de Te, tal y como ya avanzó este periódico hace una semana, una manifestación convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para reclamar una Atención Primaria “pública e de calidade” para todos sus vecinos. Así lo confirmó este colectivo en un acto que contó con la participación de trabajadores del centro de salud rianxeiro, que cuenta con ocho plazas de médicos de familia y para el que solicitan la cobertura estable de la totalidad de las mismas, tanto si están sin titular como de baja.

Aún así, indican que desde que hablaron de la manifestación en la anterior concentración ante el ambulatorio, “a Xerencia empezou a facer movementos de contratación e a día de hoxe están cinco en activo”, pero que se mantienen dos bajas de larga duración y hay otras dos vacantes sin cubrir. Además, indicaron que falta personal en el PAC, pese a que contrataron a un médico para ttrabajar de tres de la tarde a ocho de la mañana, por lo que tanto trabajadores como pacientes entienden que la Xerencia está viendo la necesidad que ellos vienen demandando desde hace mucho tiempo y quieren pensar que la tendencia es que Sanidade acceda a ampliar el horario del PAC de Rianxo.



De todas formas, indican que “estamos cansas de parches temporais”, pues “necesitamos solucións estables e a longo prazo”, por lo que incidieron en que “non se pode consentir que haxa pacientes que necesiten unha cita co seu médico de familia e os compañeiros de administración lle teñan que dicir que non hai, sendo a única alternativa ir por Urxencias”. Sostienen que la mejora de la organización del ambulatorio pasa por ampliar el horario del PAC desde las tres de la tarde. “Eso melloraría as condicións de traballo e Rianxo deixaría de ser un centro de difícil cobertura”, señalan, y agregan que esa medida debe de ir pareja a la ampliación del horario de la ambulancia hasta las 24 horas al día, en lugar de 12 horas como hasta ahora.

“Non ten sentido que haxa un PAC desde as 22.00 horas, xusto cando esa ambulancia cesa a súa actividade diaria, tendo que recurrir ás doutros concellos veciños, como Padrón ou Boiro, co grave prexuizo que conleva para estes últimos”, precisó Sandra Vicente Rial, integrante de la plataforma sanitaria barbanzana. Su compañera Celia López, que hizo un repaso de las movilizaciones desde mayo en los diversos centros de salud y consultorios periféricos, insistió en la idea de que la comarca sufre una "falta crónica" de personal, en especial de médicos de familia, lo que provoca la "degradación" de la Atención Primaria, "que sólo se cubre con remendos"