Rianxo nombra hijo predilecto de la villa a Santiago Agrelo, que fue doce años arzobispo de Tánger

El pleno de la corporación municipal rianxeira aprobó por unanimidad el nombramiento como hijo predilecto de Santiago Agrelo Martínez, natural de Asados y arzobispo de Tánger desde el 11 de abril de 2007 y durante los siguientes doce años hasta que se jubiló en 2019, y organizar un acto público de reconocimiento de este nombramiento. Según el propio homenajeado dice, fue en ese país donde descubrió la realidad de los inmigrantes y las mafias que los oprimen para saltar a Europa. Entre los “sobrados argumentos” que respaldaron esa decisión destacaron su “fortísimo compromiso coa inmigración”, denunciando su derecho a buscar en Europa un futuro mejor, las condiciones del vallado en Ceuta, el maltrato policial y las necesidades de los más pobres. “Agrelo, desde o seu cargo axudou a concienciar desa realidade diante da que non cabe lavar as mans ou virarnos de costas”, dijo el alcalde.



También recibió el respaldo unánime de los concejales la propuesta impulsada por una comisión ciudadana compostelana -compuesta por Luis Pasín, Encarna Otero, Pilar Sampedro, Luis Folgar y Suso de Toro- para solicitar al Sergas que el antiguo Hospital Provincial de Conxo pase a llamarse “Hospital Ramón Baltar.”. Adolfo Muiños destacó que el arraigo histórico de esa familia en Rianxo fue lo que hizo que desde el Concello se sumasen a esa petición. También se aprobó el convenio entre los ayuntamientos de Dodro, Padrón, Rois, Valga y Rianxo para la gestión compartida del proyecto de prevención de conductas aditivas, tanto sociales como comportamentales, con el desarrollo de actuaciones, talleres, campañas y jornadas orientadas al fomento de estilos de vida saludables en esas localidades para el periodo 2022-2025. Para desarrollar ese convenio se solicitará una subvención para financias el 95% del presupuesto de gastos, que asciende a 140.000 euros, por lo que la aportación de los concellos sería 7.000 euros..



El pleno aprobó designar el 14 de julio, con motivo de las Festas do Carme, y el 15 de septiembre (Viernes a Guadalupe) como festivos locales de 2023, fechas que cuentan con un amplio respaldo social. Y el pleno municipal aprobó la propuesta para la segunda fase del Plan POS+ Adicional 2022, que prevé destinar 162.395 euros a gastos generales de alumbrado y suministro de energía y se adhirió al plan de prevención de riesgos y medidas antifraude de la Diputación coruñesa.