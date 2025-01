Rianxo y Palmeira llevarán a cabo sus recepciones de los Reyes Magos en sus respectivos polideportivos

Marcelino Sánchez Somoza, representante de la Comisión Parroquial de Santiago de Lampón, se barajó la opcfue el encargado de confirmar la cancelacioón de la Cabalgata de Reyes, cuya salida estaba programada para las seis menos cuarto de esta tarde desde A Magdalena, pues señaló que la adversa previsión meteorológica,. p`rincipalmente por la lluvia, desaconaeja su celebración al descubierto. También dijo que,como en otras localidades españolas, también se plantearon adelantarla a la joranda de ayer, pero el párroco indicó que, además de que no lo veían oportuno, tampoco tenían la garantía 100% de que no llueve ese día. Pese a ello y a que no saldrán las carrozas, Sánchez Somoza indicó que los niños no van a quedar sin ser recibidos por Melchor, Gaspar y Baltasar, pues van a salir a las seis menos cuarto de esta tarde desde A Magdalena en un autobús, junto a sus pajes reales y el resto de la comitiva prevista, con romanos, lanceros, antorcheros y espaderos, además de los cabezudos, para dirigirse hasta el polideportivo municipal de A Cachada, en donde tendrá lugar un acto de recepción real, con el reparto de caramelos sin gluten. También espespecificó que habrá un belén viviente. Además, tendrá lugar la actuación de un pinchadiscos, DJ Matrek, y se servirá una chocolatada.

El representante de la Comisión Parroquial de Santiago de Lampón confirmó que no se contará con animación musical a cargo de la banda OJE de Ferrol, el grupo Arume, Os Caraveiros y la charanga Equipo B, que se habían contratado para actuar durante la Cabalgata, pero manifestó que "agora non teñen moito sentido". Y declaró que es consciente de que la participación posiblemente no vaya a ser la misma, y que se podría resentir respecto a las multitudinarias Cabalgatas, pero agregó que está convencido que los Reyes Magos harán las delicias de los chiquillos.