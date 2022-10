Ribeira alegará contra el proyecto de orden que regula el uso público y actividades recreativas en Guidoiro y Rúa

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, entabló una conversación con la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, con la finalidad de exponerle la preocupación existente con relación a algunos puntos incluidos en el proyecto de la orden por la que se establecen las normas relativas al uso público y de actividades recreativas en el islotes Guidoiro Areoso y la isla de Rúa, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y que se le comunicó al Ayuntamiento a efectos de posibles alegaciones. Así han hecho público desde la Administración local después de que el grupo municipal del Partido Barbanza Independiente (PBBI) se hiciera pública la presentación de una moción de urgencia sobre ese asunto y a través de la que solicita que se inste a la Xunta a que permita la pesca deportiva en ambas islas.





Desde el Ejecutivo ribeirense se entiende que no hay razones o fundamentos para prohibir el ejercicio de la pesca deportiva en casi 11 kilómetros cuadrados de la ría de Arousa. Además, en lo que se refiere a la isla de Rúa, que está situada dentro del término municipal de Ribeira, el Gobierno local considera que se debería repensar a prohibición absoluta a la hora de acceder a ella, "tendo en conta a relativamente escasa presión humana que rexistra, así como as súas cualidades diferenciais en canto á súa orografía e configuración con respecto aos outros dous illotes". El mandatario indica que también recibió la aclaración de que este documento no pretende impedir el paso de embarcaciones recreativas por la área afectada tal y como podría dar pie una posible interpretación del mismo.





En base a estos puntos, el Concello de Ribeira tiene previsto presentar las correspondientes alegaciones y, además, Manuel Ruiz Rivas anuncia que mantendrá una reunión en las próximas fechas con la citada Belén Docampo, "quen recordou que o texto está en periodo de suxestións e manifestou que a intención da súa dirección xeral é escoitalas e analizalas para introducilas no seu caso", precisaron desde el equipo de Gobierno ribeirense.