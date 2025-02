Ribeira aprueba el POS+2025 por 1,7 millones de euros, destinando casi 800.000 a gasto corriente

El pleno de la corporación municipal ribeirense aprobó ayer en sesión extraordinaria y urgente la participación del Ayuntamiento en el POS+2025 de la Diputación de A Coruña, por un importe total de 1.695.888 euros -incluyendo la aportación del Plan Complementario- y lo hizo con los votos a favor de los once concejales del equipo de gobierno y las abstenciones de los 10 ediles del PP, pues pese que estaba a favor de las obras propuestas, no lo hizo así con las formas ni en el fondo en que se llega a esa proposición, "porque creo que hai que escoitar tamén ao Partido Popular". La propuesta que salió adelante contempla destinar 797.054 euros a gasto corriente y que, según defendió el alcalde, permitirá mantener su compromiso de no subirle los impuestos a los vecinos, pese al incremento en el coste de los servicios.



Respecto a la aportación de este año de dicho plan de la Diputación de A Coruña, se contempla la realización de una nueva grada en el campo de fútbol de A Guía, en Carreira (260.000 euros) -fue la que tuvo más demandas en la herramienta de consulta pública que se puso a disposición de los vecinos-, renovación del parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño (103.254), pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista (79.323) y ampliación del saneamiento en Cristal, en Olveira (43.060 euros). Y en el Plan Complementario se incluyen inversiones para ampliar el saneamiento en A Ponte, en Artes (66.972 euros); renovación de la traída de agua en Os Mosqueiros (63.935); pavimentación y renovación de la red de abastecimiento en Rúa Agriña, en Palmeira (115.974); pavimentación en Avenida Buenos Aires, entre la Rúa do Canaval y la travesía, en Corrubedo (92.914)y ampliación del saneamiento en Os Muiños, en Oleiros (84.500).

En la parte introductoria del debate, el alcalde ribeirense, Luis Pérez, indicó que la institución provincial elevó el importe total inicial de dicho plan hasta los 100 millones de euros, una cifra que incluso espera qe espera que durante el presente ejercicio económico se siga elevando hasta situarse por encima de lo que aporta la Xunta de Galicia a través del Fondo de Cooperación Local "e que leva conxelado unha década”, dijo el primer edil. Desde el Gobierno local se recordó que a principios de este año impulsó una consulta pública entre los vecinos para darles un canal de participación en la elección de las inversiones a realizar y que superó las 300 propuestas o sugerencias sobre necesidades en las diferentes parroquias, y que de esa manera también pudieron identificar prioridades, "que agora se reflicten nestes proxectos, e aquelas que non tiveron encaixe neste plan, traballaremos para que poidan ir no orzamento ou noutras subvencións que poidamos conseguir".

Servicios esenciales

Pérez Barral aprovechó su turno final para recordar que los servicios públicos básicos como alcantarillado, limpieza viaria y alumbrado han visto incrementados sus costes en 1,6 millones y que al destinar casi 800.000 euros a gasto corriente "fomos capaces de non subir impostos aos veciños”. También destacó que el 90% del dinero en inversiones se destina a las parroquias y, que "o groso dos investimentos van para servizos esenciais como auga, saneamentos e pavimentacións para garantir que os veciños teñan acceso a infraestruturas de calidade, independentemente da parroquia na que vivan".

En el turno de intervención de los diferentes grupos, el portavoz del PSOE, Francisco Suárez-Puerta que la mayor parte de las 22 propuestas que presentó el PP desde la oposición "non coinciden cos peticións que nos transmitiron os veciños”, haciendo un repaso por la relación de inversiones incluidas en el POS e incluso hasta detalló algunos de los proyectos. Por su parte, Xabier Vidal, en representación del BNG y como edil de Obras, analizó con detalle las inversiones en este plan, de las que dijo son obras "indispensables", que fueron consensuadas con criterios objetivos y de equidad, y que cuentan con el respaldo de los ciudadano, con la finalidad de renovar y crear servicios y equipamientos que redundarán en la mejora de la calidad de vida de los ribeirenses

El líder del PBBI, Vicente Mariño, recordó la aprobación en un pleno anterior de la aportación de la Diputación coruñesa por importe de 134.012 euros para gasto social, y que recibió la aprobación unánime de los 21 concejales, y repitió el destino de ese dinero, que no será otro que la contratación de una educadora social, la puesta en marcha de una casa de acogida temporal en Carreira, aumentar la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y la creación de una línea de ayudas para mejorar la autonomía personal de las personas mayores. También destacó la importancia de obras en servicios básicos esenciales y destacó los esfuerzos que están haciendo uno de ellos, como es el agua, no sufra cortes.

Oposición

Mariola Sampedro, portavoz del grupo municipal del PP, que sostuvo que ella nunca se queja "por capricho ou deslexo" en referencia a sus declaraciones tras enterarse por Diario de Arousa de que el pasado lunes por la tarde tendría lugar la comisión informativa correspondiente para abordar el POS+2025, en lugar de que se le notificase por los cauces oficiales. "Nada que decir contra estas nove actuación que se nos presentan. Nunca deberiamos rexeitar as proposicións que se fan, todas elas moi necesarias, igual que e houberamos proposto nove diferentes que sería igual de necesarias", indicó la concejala popular.

"Nos sempre pretendemos dar cobertura ás necesidades das parroquias dun xeito equilibrado, consensuado e que atendese a criterios como a afectación veciñal ou o calado do que nos podía parecer que era maior prioridade. É certo que acertar sempre é complicado, pero no 2022 puxemos en marcha esa enquisa pública de participación cidadá e grazas á cal se detectaron moitísimas necesidades nas parroquias, como se dixo hoxe aquí, e que se fixeron algunhas moi aclamadas como a cuberta do parque infantil de Carreira, a grada do campo de fútbol de herba artificial da Fieiteira...", dijo Sampedro.

Pero, la concejala del partido de la gaviota le reprochó al gobierno local que hasta este pleno nada se supo de lo que deparó esa consulta y que tampoco se le presentó la propuesta que fue llevada al pleno "e que era algo que por norma tiñamos no anterior goberno de presentalas con antelación". En ese sentido, dijo que echa de menos "ese consenso e ese diálogo" y que la propuesta sería "máis enriquecedora se contase co apoio de toda a corporación, pois se é importante contar coa participación cidadá, pero tamén o é que se conte co grupo da oposición, que neste caso e o grupo maioritario do pleno".

Al lado de la gente

Mariola Sampedro reconoció que alguna de sus 22 propuestas se tuvo en cuenta, porque en alguno casos coinciden con lo que pedían los ribeirenses, pero otras no coincidan, pero que eran fruto de lo que les trasladaron en las reuniones que mantuvieron en las diferentes parroquias y concejales en todas ellas, a excepción de Corrubedo, que "estamos ao lado da xente, que sabemos o que pensa, que nos gusta escoitala, como tamén nos gusta que tamén se nos escoite a nós". Y le criticó que no se tuviera en cuenta ninguno de los compromisos alcanzados en pleno, como el parque para Olveira, pese a que se aprobó por unanimidad, y otras que si no se meten en este tipo de planes "van a pasar a papel mollado".

También dijo que nunca se dedicó tanto porcentaje de dicho plan a gasto corriente a costa de las inversiones, y detalló que el gasto corriente se aumentó en más de dos millones de euros desde que gobiernan BNG, PBBI y PSOE juntos, y que la deuda también se incrementó en casi siete millones. En ese sentido, le recomendó al equipo de gobierno que hay que reducir el gasto "e non seguir gastando e menos facendo apoloxía do que iban a ser o goberno das parroquias, e o que están dedicando a gasto corrente vai en detrimento das parroquias". También le sugirió que hay que ir pensando en pavimentar la Avenida de Ferrol transferida por la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Ribeira, "porque o día que queiramos pavimentala toda vai ser tan complicado como facelo en toda a Avenida Buenos Aires de Corrubedo".