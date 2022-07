Ribeira aumenta un 10% el salario de socorristas acuáticos y jefes de playa, que empezarán a trabajar mañana

Una vez concluido el proceso de selección del personal que este verano deberá velar por la seguridad de los bañistas en arenales de Ribeira, se formó una bolsa de empleo integrada por 8 jefes de playa, 13 socorristas acuáticos y otros tantos de personal auxiliar de información y primeros auxilios y en espacio acuáticos naturales, hoy está prevista la firma de los contratos correspondientes de los que resulten elegidos según sus puntuaciones y, además, que acepten esos trabajos. Con la finalidad de incentivar la participación de personal con la titulación de socorrista en este proceso selectivo, el Concello acordó un aumento del 10% en los salarios de los jefes de playa y socorristas acuáticos, lo que suponen 280 y 258 euros más al mes, respectivamente.





En función de los socorristas disponibles, se procederá a su distribución en las playas elaborar turnos para poder empezar a trabajar desde mañana. Pero, parece que no habrá suficientes profesionales para atender y controlar más que tres de los arenales del municipio, y que serán Coroso, O Vilar y A Ladeira por ser los que registran una mayor afluencia de gente, además de que el primero es el que registra un mayor número de incidencia y los otros dos son los más peligrosos. En caso de que no sean suficientes tampoco para esos tres arenales, la prioridad de su distribución vendrá marcada por la bandera azul que se concedió a la playa de Coroso y, de ese modo y cumpliendo las condiciones de la misma, se podría izar. A Continuación estaría la de O Vilar, donde se confía poder contar con personal suficiente, y luego A Ladeira, donde en caso de que no haya personal suficiente se podría optar por poner socorristas durante lo fines de semana, que es cuando acuden más personas.