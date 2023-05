Ribeira avanza en el proceso de municipalización del parking del Centenario al no presentarse alegaciones

El Ayuntamiento de Ribeira comunicó que una vez rematado el período de exposición pública de la memoria de municipalización del parking del Centenario no se presentó alegación alguna a ese documento, lo que permite proseguir con la tramitación para que la gestión de dicho aparcamiento adquiera carácter municipal. Desde el Ejecutivo local recordaron que, conforme a la citada memoria, esa gestión estará apoyada por una empresa mediante un contrato de servicios de portería y mantenimiento, "pois este sistema -explica el citado informe- ten a vantaxe de que o Concello retén a capacidade de decisión sobre as instalacións, cunha maior flexibilidade de cara a futuros cambios do servizo en función da demanda dos cidadáns, sempre iso si, que se consiga dotar orzamentariamente as contías pertinentes para a dita xestión e, sobre todo, para a execución das obras de rehabilitación no orzamento municipal". El próximo paso a dar será llevar a pleno el reglamento de funcionamiento del dicho parking y la ordenanza fiscal por la que se regularán las tarifas.