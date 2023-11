Ribeira ensalza la labor silenciada de mujeres en favor de la cultura gallega en el tributo a Irmandades da Fala

El Ayuntamiento ribeirense rindió ayer un homenaje a las Irmandades da Fala en el Castro de Castiñeiras con el izado de la bandera gallega y el descubrimiento de una placa que recoge el sentimiento y pensar de ese colectivo de defensa e impulso de la lengua y cultura gallegas. Fue un acto en el que, además de recordar la labor realizada por hombres como Losada Diéguez, Noriega Varela, Vilar Ponte, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao y otros, se ensalzó la labor silenciada e ignorada de numerosas mujeres. Encarna Pego, de Barbantia, citó a Micaela Chao, Concepción González y Adela Martínez, pero agregó que entre ellas había otras muchas, desde asociadas a las Irmandades da Fala, colaboradoras del Seminario de Estudos Galegos, militantes del Partido Galeguista “que traballaron de xeito incansable na Asociación Republicana Feminina, unha das entidades máis dinamizadoras da Coruña ou as integrantes do Grupo Feminino do Partido Galeguista de Ourense”.

Encarna Pego, agregó que el levantamiento militar golpeó muy duro a algunas de ellas asesinando a sus parejas, con las que compartían familia, ideas y proyectos, como Antonia Pardo -mujer de de Camilio Díaz Baliño y madre de Isaac Díaz Pardo-, Amalia Álvarez Gallego -compañera de Alexandre Bóveda- y María Miramontes -pareja de Ánxel Casal-, entre otras. Esa relación la completó con la enumeración de todas ellas y que salen a la luz tras la labor de investigación de la catedrática Aurora Marco, que reconoció que le costó muchísumo encontrar datos de ellas, pues nunca se nombraban y en caso de hacerse se indicaba "un grupo de señoritas", pero nunca con sus nombres y apelidos. Ese listado es una muestra de reconocimiento a su trabajo y esfuerzos: la médica Olimpia Valencia López; María Luz Morales, periodista y directora de La Vanguardia de Barcelona; .la docente Elvira Bao Maceiras; Mercedes Vieito Bouza, maestra, periodista y escritora; la abogada Carmen Sierra y colaboradora del Seminario de Estudos Galegos; María del Carmen corredoira Ruiz, pintora; Pura Lorenzana, maestra e investigadora con Florentino López Cuevillas y Antón Fraguas sobre las "Mámoas do Saviñao", y que estudio Filososofía y Letras; Josefa Iglesias Vilarelle, maestra que realizó el primer método de lectura en gallego; Emilia Álvarez Álvarez, mujer de Fermín Bouz Brey; y también destacó el grupo del Centro Galeguista de Asados y el Grupo Airiños, en Rianxo.

Señal perdurable

El alcalde, Luis Pérez, indicó que fueron los miembros de As Irmandades da Fala los que en 1921 homenajearon la valentía de las tres Heroínas de Sálvora, Josefa Parada, Cipriana Oujo y María Fernández, en el rescate de náufragos del vapor “Santa Isabel”, y que con este acto el Ayuntamiento de Ribeira salda una deuda que tenía con As Irmandades da Fala. También tuvo un recuerdo para las mujeres que trabajaron y dedicaron esfuerzos en dejar una señal perdurable en la historia de Galicia. Y remató animando a que la gente se siga inspirando en el espíritu de As Irmandades da Fala, cultivando el amor por la lengua y cultura gallegas: “Que esta homenaxe sexa un alento máis nese camiño no que procuramos preservar as nosas raíces e que poidamos seguir construíndo un futuro no que Galicia, a súa lingua e a súa cultura continúen sendo un tesouro compartido polas xeracións vindeiras”, subrayó el regidor.

Con anterioridad, el alcalde había manifestado que "é un luxo poder estarmos hoxe aquí, no Castro de Castiñeiras, un lugar privilexiado entre a terra e o mar cun fondo espectacular como é a Illa de Sálvora", con estas palabras inició el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, su intervención final en el acto de homenaje a As Irmandades da Fala, a las que se refirió como un movimiento cultural, lingüístico y político surgido en una época crucial, "que deixou unha pegada indiscutible na nosa historia". y que "convertéronse en gardiáns apaixonadas da nosa lingua e cultura". También dijo que fueron un faro que iluminó e guió a los navegantes en un tiempo en el que la identidad cultural estaba amenazada: "foron a fiel defensa da lingua galega con valentía e determinación". El mandatarioribeirense indicó que su compromiso con la preservación de la riqueza lingüística y la expresión cultural "foi un legado que debe ser obxecto de lembranza e de homenaxe".

Remendar la historia

El acto también contó con la intervención del escritor y profesor Carlos Callón, quien indicó que "aquí estamos con retallos, remendando a nosa historia e o feito de que o alcalde poda izar hoxe esta bandeira forma parte desta labor de remendar e de coser unha historia que tantas inxustizas nos ten mostrado". También dijo que resulta sorprendente ver "como ao noso redor hai tantas historias por contar, algunhas das cales as podemos perder para sempre, mai outras non. O tempo xoga na nosa contra, pero aínda estamos a tempo de encontralas". Respecto a la reunión que mantuvieron el 18 de noviembre de 1918 en Lugo -primera asamblea nacionalista de As Irmandades da Fala- manifestó que esa fecha no fue por casualidad, sino que hay que tener en cuenta que hacía una semana que pararan los cañones de la Primera Guerra Mundial y el estruendo de los grutos y de los tanques de las trincheras, y que en ese contexto hasta el presidente de los Estados Unidos y los líderes revolucionarios en Rusia "tiñan unha palabra na boca: autodeterminación". Y agregó que "os países que existen deben ser recoñecidos, ían caendo os imperios como o ruso, otomano, austrohúngaro, alemán e británico, que parecían vencedores, e atopábanse con grandes revoltas en Europa e noutras colonias que tiñan polo mundo"

Carlos Callón señaló que en ese espíritu es en donde está, junto a otros, su tío abuelo, Francisco Callón Pérez, del que tuvo conocimiento hace tres semanas cuando buscaba en Internet inormación sobre su padre y con el que compartía el mismo nombre y apellidos, "que estuvo nun campo de concentración en Francia, alistado nas milicias antifranquistas, loitando en Cataluña contra o dictador, contra o franquismo, contra os golpistas". Respecto a ello dijo que se encontró con algo de lo que hablaban pero de lo que se fue perdiendo la memoria, y agregó que no todo está sólo en los libros de texto, sino en las vidas de todos, "cousas que non sabemos e sobre as que é necesario preguntar nas nosas familias". Sobre esas personas que lucharon con esas ideas también citó a Cipriano Vilar Bretal, maestro en Carreira, del que dijo que fue expedientado por ser galleguista. También afirmó que es necesario saber que el periositas Manuel Lustres Rivas "foi asasinado vilmente no campo de concentración de San Simóne que en 1910 se manifestaba en defensa do galego no ensino", y que, antes de que lo asesinasen, Alexandre Bóveda pidió que lo enterrasen con la bandera gallega, algo que le negaron, "e foron Pepita Novás e Xosé Sexto os que o fixeron posible, ela tecendoa e él colocándolla ao permitirlle darlle un abrazo".