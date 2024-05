Ribeira pone en valor el papel de las mujeres en el sector del mar

El Concello de Ribeira conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo rindiendo un homenaje a la trayectoria de tres mariscadoras de las cofradías de Aguiño, Palmeira y Ribeira. Las homenajeadas fueron Elena Rodríguez, Ángeles Betanzos y Julia Noya, que relataron las dificultades que afrontaron desde que comenzaron a mariscar y su lucha para tener los mismos topes que sus compañeros hombres, entre otras cuestiones. Asimismo, mostraron su preocupación por los riesgos actuales y las amenazas a las que se enfrenta el sector, especialmente ante la falta de productividad en las rías gallegas.



El concejal de Mar, Fernando Abraldes, fue el encargado de abrir el acto, poniendo en valor las trayectorias de las homenajeadas: “Estas mulleres traballaron e seguen a traballar facendo posible que hoxe poidamos dicir con orgullo que Ribeira é mar e posuímos un sector moi forte”, subrayó.



Por su parte, el alcalde, Luís Pérez Barral, destacó al mar como parte de la seña de identidad de Ribeira y resaltó la dureza del trabajo de mariscadora y su desempeño de una manera que respeta y preserva nuestro medio ambiente. “O seu labor non só garante a calidade e o prestixio dos nosos produtos do mar, senón que asegura que esta tradición se manteña viva para as futuras xeracións”, celebró.



Desde el Concello aseguraron que hacer este homenaje es un paso adelante hacia la igualdad, sobre todo en un sector donde la visibilidad y el reconocimiento a menudo “non corresponde” a la importancia del trabajo realizado, por eso es esencial destacar el papel de estas mujeres. “Non só son traballadoras, senón tamén líderes, modelos a seguir e piar fundamental das nosas familias e sociedades”.