Ribeira prevé iniciar la próxima semana la reordenación de Praza do Centenario y su integración en el entorno

Después de que ayer se hicieron públicas las líneas generales del proyecto de reordenación de la Praza do Centenario y su integración con las plazas del Concello y Uxío Novoneyra, coincidiendo con la difusión de la formalización del contrato con la adjudicataria, UTE Xestión Ambiental de Contratas SL-Prace Servicios y Obras SA, por 1.118. 766 euros, el arquitecto Ángel, del estudio “2C Arquitectos”, profundizó en los detalles de esa intervención integral. Se prevé que pueda empezar la próxima semana y se desveló que el Ayuntamiento solicitará una prórroga a los responsables de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los que se financiará esta actuación, pues reconoció que no se podrá rematar en los 3 meses que se indican en el proyecto.



Cid reflexionó sobre el reto de las ciudades de recalificar el espacio público, señalando que, frente a la presión de los vehículos sufrida por Ribeira en su crecimiento, dejó poco espacio para las personas, se debe producir un reequilibrio, sin que se trate de peatonalizar y sacar los vehículos, sino que la ocupación de este último sea sólo la necesaria para su uso cotidiano y darle más relevancia a los viandantes en la calle, para dinamizar la vida social y comercial y, además, lograr la accesibilidad universal. El arquitecto agregó que este proyecto no se queda en la reforma de la plaza, sino que va más allá, de cara a un nuevo modelo de ciudad centrado en las personas. “É importante entender que este investimento proxectarase con novas fases que gardan unha harmonía e non con proxectos aillados no que cada un vai para un lado e sen un sentido global”, puntualizó.



Las obras tratarán de poner remedio a las deficiencias -humedades y filtraciones de agua- del parking del Centenario, reverdecer y mejorar los espacios destinados a la gente y fomentar la movilidad y el flujo de personas entre el barrio de Abesadas y las plazas del Concello y de España. Se implantará la plataforma única en Rúa Otero Pedrayo y hacia Praza Uxío Novoneyra y Rúa Mendiño -está en marcha su humanización por 109.122 euros-, y de Praza do Centenario hacia Rúa Abesadas, donde se generará una espacio tipo atrio para darle más amplitud a esa zona, donde se ubica el auditorio. Precisó que se unificarán los pavimentos, con hormigón pulido en las zonas que soporten tráfico rodado y hormigón lavado en las peatonales, además de pavimento permeable para el resto.



Cid explicó que se unificarán las dos áreas de juegos para niños en la Praza do Centenario, así como los dos pasos de peatones de ese tramo de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista -para dar mayor seguridad y fluidez-, que mantendrá sus dos carriles de circulación, se habilitarán dos paradas de autobuses con anchura suficiente, una de ellas con marquesina, que también dará servicio al parque infantil; que dotara de nueva iluminación pública, que tendrá diferentes intensidades según el espacio, y diverso mobiliario urbano.