Ribeira será desde mañana un hervidero de actividades con la LXXV Festa da Dorna

Pese a que desde hace días se respira ambiente dorneiro en Ribeira, con la decoración en los principales espacios, a la que se sumó hoy la instalación de una embarcación tradicional en la Praza do Concello, o como fue el viernes con las colas que se formaron para hacerse con una de las sudaderas oficiales, no será hasta mañana cuando se dé el pistoletazo de salida a los siete días de esta fiesta de interés turístico de Galicia que celebrará su LXXV singladura. Será al mediodía cuando el Facho Dorneiro saldrá de Pedra Pateira para recorrer las calles de la ciudad hasta la Praza do Concello, donde será recibido por la corporación municipal. A las 15.48 dará comienzo el “Enjalanamento das Fanequeiras”, con valoración del jurado. Pasadas las nueve y media de la noche se celebrará en la Porta do Sol la “Serimonia de Inisiasión”, el pregón del influencer Rogelio Santos y el concierto de Fillas de Cassandra, durante el cual se servirá una macroqueimada gratuita.



El miéroles 19 habrá sesión vermú en el Malecón con el grupo Human y poco antes de las cuatro de la tarde arrancará una nueva edición del divertido Trinautlón en la playa de Area Secada a cargo de Geckos Surf & Sup School, y también se desarrollará la competición de Coller o parrulo. A las siete será el concierto de Los Duques de Monterrey, misma hora aproximada a la que tendrá lugar el concurso de “Jijó” en el Malecón, con Fuck Poseidon, Recho, Fabio Bum Rap, Beauty Pikete, 8 Ferrados y Rebelióm do Inframundo en concierto, tras el que habrá la “Batalla de Jallos”. Al día siguiente habrá una recogida de basura en la playa de Coroso dentro del proyecto Remar de Amicos (11.30), dos horas después será sesión vermú con Pauliña en el Malecón, y a las cuatro y cuarto se desarrollarán los XXXI Xojos e Deportes Populares de Mar. A las siete de la tarde empezará en el petril del Malecón una de las actividades más multitudinarias: el XXXI Jran Premio Ícaro de Voo sen Motor; a las 22.00 horas será el Examen de Patróns en el Malecón, y desde la medianoche actuará Tecor Societario.



Ecuador

El viernes se llegará al ecuador de la Festa da Dorna con actividades matinales dirigidas a los más pequeños, como el Maratasón Infantil, la actuación del Mago José Rivera -regresará a las 20.00 al Malecón- y una fiesta de la espuma en la Praza de España. Desde las dos de la tarde habrá conciertos con The Lelly Kellys en el Malecón (14.00), de Amores de Barra en la Praza do Centenario (16.00), Leite con Jalletas en la Praza de Vigo (18.00) y Maskarpone en el Malecón (21.30). Desde las 16.30 se dará paso al Maratasón Dorneiro y ya por la noche se desarrollará el Juateque Dorneiro: Dancing in the City con DJ Hijo del Médico y DJ Nel en la Porta do Sol, DJ CT en la Rúa Alcalá Galiano, Planeta Disco Móvil en la Praza de Pontevedra, DJ Ave María en A Terraza da Caseira, DJ Horse Luis en el antiguo Malta y DJ El Tito Migui en el Ídolos. En la Praza de Vigo habrá un toro mecánico y en el chiringuito de Pedra Pateira será el Metalfest Dorneiro.



En la recta final tendrán lugar el sábado, desde las 12.30, los pasacalles del Orjullo Jaiteiro, la VII Xuntanza de Embarcasións Tradicionais en el puerto y la IX Ruta de Tapas. En la sobremesa habrá la exposición de bólidos, que a las seis menos cuarto participarán en el XXXII Jran Prix de Carrilanas y a las 22.15 empezará el XXXII Sertame Itinerante de Cansión de Tasca y a medianoche habrá una fiesta de la espuma. Para el domingo quedarán los XXXI Xojos e Deportes Populares de Terra, el concurso Pártome o Fecho, la final de Cansión de Tasca y concierto de Skarnivals, mientras que el lunes, Día da Dorna -festivo local- se celebrarán la XXXIII Rejata de Embarcasións Feitas a Machada e Propulsadas a Pan de Millo-Jran Premio Cutre Sark y la Jran Romería Doneira, el concierto de batea con Doctor Migraña & The Speedyfriends, Xojos Dorneiros, Top Secret, entrega de premios y conciertos de Radio Zapal y Neverloura, tras los que se interpretará el Himno Dorneiro por Xurxo Souto y Ancoradoiro, y luego serán el asalto a las fanequeiras y arriada de la pañoleta.