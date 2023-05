Rueda respalda a García Diéguez frente al "tempo perdido" del actual alcalde de Boiro

El presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, su homólogo en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, participaron ayer en el mitin central del partido en Boiro para arropar al candidato de dicha formación política a la Alcaldía, Fernando García Diéguez. El líder de los populares gallegos manifestó que tiene "fundadas esperanzas” para que haya un cambio de gobierno en Boiro el 28-M, siendo encabezado por el alcaldable popular "e non perder outros catro anos de escusas e de xustificar as incapacidades, como aconteceu no presente mandato".

Rueda lamentó "o tempo perdido polo actual rexedor municipal" y le reclamó al cabeza de lista del partido de la gaviota en la localidad boirense que "acade a maioría absoluta" que el PP necesita para gobernar con estabilidad "para que Boiro avance despois de tanto tempo de letargo". Por su parte, Calvo señaló que "Boiro merece un alcalde que non se esconda e que goberne con eficacia" para conseguir inversiones, mejorar los servicios sociales y crecer en población. Y remarcó el "esperpento" del gobierno tripartito, al que le recriminó que ólo haya aprobado un presupuesto en cuatro anos de un "mandato de letargo absoluto" que, a su juicio, representa "unha burla á democracia".

García Diéguez ofreció "un goberno de portas abertas ao cidadán", en el que todos sus miembros serán "oíntes" de las peticiones de los vecinos para diseñar la política municipal. Asimismo, se comprometió a crear la Oficina de Atención ao Cidadán de Boiro para "axudar aos boirenses nos seus trámites coas administracións". Las propuestas del candidato popular buscan "responder ás necesidades do pobo" con la creación de una residencia para mayores, una nueva escuela infantil, otro centro de salud y la ampliación del polígono industrial.