Ruiz propone un presupuesto de 32,1 millones para 2023, con más de la cuarta parte dedicada a inversiones

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, anunció hace unas semanas su intención de presentar su propuesta de presupuesto para el actual ejercicio económico y ya está sobre la mesa por un importe de 32.121.266 euros. De este modo, previsiblemente, será sometido el próximo martes al debate y aprobación por parte de la corporación municipal. Ese importe, de salir adelante, sería el segundo más alto de la historia de dicha Administración local, por detrás del de 2021, que ascendió a 36.415.804 euros, después de decayese la propuesta de presupuesto para 2022 presentada hasta en dos ocasiones en el plazo de una semana en la segunda mitad de noviembre pasado y que ascendía a 32,9 millones.



En el capítulo de ingresos de la propuesta que defenderán Manuel Ruiz y su equipo destacan las partidas correspondientes a las transferencias procedentes de otras administraciones, como son las corrientes, que incluyen sus subvenciones y la participación en los tributos del Estado, que se elevan a 9.856.512 euros (30,68%); y las de capital, que son las que tienen que ir destinadas a inversiones, por 7.038.383 euros (21,91%); mientras que por impuestos directos se prevén ingresar 6.621.610 euros (20,61%) y por tasas y otros ingresos 6.598.526 euros (20,54%) y 1.369.535 de pasivos financieros (4,26%). Por su parte, en cuanto a los gastos, el mayor porcentaje se lo llevan los bienes corrientes y servicios con 12.952.754 euros (40,3 %), seguido del apartado relativo a las inversiones reales, con 8.819.608 (27,4 %) y el destinado al personal, con 8.639.117 euros (26,8 %).

Museo do Mar

La relación de inversiones que se incluyen el un anexo del presupuesto se incluyen 500.000 euros para crear el Museo do Mar de Ribeira, con fondos Next Generation; los 300.000 de la subvención de la Diputación para el equipamiento escénico del futuro auditorio; 240.000 para la regeneración del borde litoral de la playa de Os Mosqueiros y Fonte Seca, en Castiñeiras (Next Generation); y 225.800 para la adquisición de la nave para el GAEM y 146.855 para su acondicionamiento, para lo que se acudirá a una operación de préstamo.

Otras actuaciones importantes por su importe que aparecen recogidas en ese documento son 200.000 euros para el diseño e implantación de la plataforma smart destino inteligente y 185.883 para la transformación digital y modernización de la Administración, ambos con fondos Next Generation; 175.000 para comprar un tractor con brazo desbrozador, a través de un préstamo; 165.592 para pavimentar la Avenida Francisco Lorenzo Mariño, y otras, además de las transferencias de 39.943 euros a la Xunta para el módulo de atletismo y 20.000 al Club de Remo para ayuda de nueva embarcación.