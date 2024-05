El Sergas aconseja a pacientes de Ribeira cuya atención médica no admite demora que acudan el mismo día a la cita urgente en el centro de salud

Los pacientes que desde hace algunas semanas están presentando reclamaciones en relación con la demora para ser atendidos por sus médicos en el centro de salud de Ribeira debido a la falta de facultativos que está provocando una situación crítica, empiezan a recibir respuesta. En algunas de ellas, se les informa que las agendas de los médicos de Atención Primaria se planifican siempre con las citas o demandas diarias ordinarias, pero que para "situacións sobrevenidas" o que exigen una atención que no puede esperar a la primera cita libre, se reserva la posibilidad de acudir sin cita al final de la jornada del facultativo.

En este sentido, desde el departamento correspondiente de la Consellería de Sanidade se les precisa que la atención sanitaria en Galicia está garantizada a todos los usuarios a través de los distintos dispositivos asistenciales, como el médico de familia con cita presencial, telefónica o urgente, bien a través del Punto de Atención Continuada (PAC) o el servicio de Urxencias, consult teléfonoca a través del 061, entre otras. "Se considera que a atención que precisa non admite demora, debe comunicarllo ao seu centro de saúde, xa que pode acudir a cita urxente no mesmo día, aínda que non existan ocos de consulta programada", se les indica en la respuesta a algunos de los reclamantes.

Fuentes del ambulatorio ribeirense indicaron que este tipo de respuesta está provocando que se haya dado el caso de que durante una mañana hayan accedido 60 pacientes a través del servicio de Urxencias, mientras que en tarde como la de ayer fueron otros 60 pacientes los que acudieron al PAC para ser atendidos. Por ello, los trabajadores señalaron que más que nunca es necesario seguir movilizándose, como vienen haciendo los viernes desde hace algunas semanas a las puertas del centro de salud de Ribeira, donde a las doce de este mediodía se volverán a concentrarse a las puertas de dichas instalaciones sanitarias y en la que esperan que se sigan sumando usuarios y representantes políticos.

Cabe recordar que el viernes pasado, se sumaron a este tipo de acción de protesta en el centros de salud de Rianxo y en el consultorio periférico de Aguiño, y para este mediodía está previsto que también empiecen a hacerlo en el ambulatorio de Boiro, donde la habitual falta de médicos se vio agravada en el turno de tarde cuando no hubo ninguno para pasar consultas, que tuvieron que ser atendidas por el facultativo del PAC, y en el consultorio de Palmeira. También contarán con el apoyo de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza que, además de solidarizarse con los afectados por la crítica situación, también estará recogiendo reclamaciones individuales de atrasos en la atención.