El Sergas ofertará 15 plazas por concurso de méritos para cubrir plazas vacantes e interinas en el Hospital do Barbanza

El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, y la gerente del área sanitaria de Santiago y O Barbanza, Eloína Núñez, anunciaron esta mañana la convocatoria en los próximos días por parte del Servizo Galego de Saúde de 15 plazas de diferentes especialidades médicas en el Hospital do Barbanza que se cubrirán por concurso de méritos esas plazas que están vacantes o con interinidades. Fue la segunda la que especificó que, en concreto, serán cuatro profesionales de Medicina Interna, dos de Pediatría, dos de Análisis Clínicos, uno de Xinecoloxía, uno de Traumatoloxía, uno de Radiodiagnose, uno de Anestesia, uno de Hospitalización a Domicilio (HADO), un psiquiatra y un psicólogo. Además, ese proceso, también contemplará la cobertura de tres plazas de Pediatría para los centros de salud, de las que una será para Rianxo, otra para Ribeira y otra en Boiro, además de ocho plazas de médico de familia: tres en Boiro, dos en Ribeira, dos en Rianxo y una en A Pobra.

Desde el Sergas se indica que con estas plazas "blíndase a estabilidade dos servizos máis críticos do hospital e dos centros de saúde" como mínimo durante los dos próximos años, en los que se mantendrá ese núcleo del cuadro de personal fijo que no se podrá mover ni en las ofertas públicas de empleo ni en los concursos de traslados. Esas plazas forman parte de una convocatoria más amplia, de más de 400 para toda Galicia, que fue avanzada este mes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y se llevará a cabo al amparo de la Lei 2/2022 de medidas extraordinarias para a provisión de postos de difícil cobertura, aprobada en octubre pasado por el Parlamento de Galicia "e que permite a convocatoria mediante concurso de méritos (é dicir, sen oposición) de prazas en propiedade en categorías como facultativo especialista y de pediatra, ambos en Atención Primaria, as especialidades médicas nos hospitais comarcais ou as prazas sanitarias vinculadas á área de Saúde Mental de Galicia". La Consellería de Sanidade sostiene que dicha ley "ampliou a experiencia exitosa do primeiro concurso de méritos convocado pola Xunta de Galicia en 2022, que logrou que máis dun cento de especialistas en medicina de familia tomasen posesión dunha praza fixa en centros de saúde que levaban tempo sen médico estable. Deles, 16 incorporáronse en centros da área de Santiago e O Barbanza".

Trenor especificó que la necesidad de dotarse de más recursos humanos y cubrir plazas vacantes en zonas de difícil cobertura de Galicia fue lo que motivó a la Xunta impulsar esta medida legislativa, que incentiva la provisión de estas plazas al ofrecer mayor estabilidad -plaza fija en propiedad- con el sistema de acceso más sencillo. Además, los residentes MIR de estas especialidades que las terminen en mayo podrán optar a estas plazas y ser personal fijo este mismo año, a ll permitirles inscribirse con carácter previo e acreditar el título de la especialidad una ve la concluyan. La Xunta prevé resolver el concurso después del verano y las condiciones para los adjudicatarios serán la de permanecer en activo en ellas durante un mínimo de dos años.