Siete agraciados disfrutarán del préstamo por un fin de semana de coches eléctricos sorteados por la patronal de Ribeira

La Asociación de Empresarios de Ribeira entregó a última hora de la mañana de ayer los premios sorteados con motivo de la celebración de la V Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico, que tuvo lugar el fin de semana del 14 al 16 de junio. Los afortunados con el préstamo de un fin de semana de siete vehículos eléctricos fueron José Segade (Toyota), Alberto Álvarez (KIA), Ramón Fernández (Peugeot), Juan Luis Hermo (MG), Óscar Noya (Mercedes), Manuel Martínez (Audi) y Maite Iglesias (BMW) y podrán disfrutarlo los días que decidan y se pongan de acuerdo con los responsables de los correspondientes concesionarios, que en el acto de ayer estuvieron representados por cinco de ellos: Manuel Tanoira (Compostela Móvil-Toyota), Álex Sánchez Breogán Drive-KIA), Juan Rey (Grupo Dunas-Peugeot), Javier Fernández (Louzao-Mercedes) y Juan Jamardo (Bonaval Premium-Audi). Por otro lado, tres bonos de 300, 200 y 100 euros para gastar en los concesionarios participantes en el evento fueron a parar a manos de Rocío Pérez, Encarnación González y Eugenia Pérez.

El presidente de la patroanl ribeirense, Francisco Martínez, aprovechó para felicitar a todos los afortunados en estos sorteos de la V Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico de Ribeira, además de expresar su satisfacción por la gran participación y la asistencia de público que tuvo el evento "no que introducimos ao comercio e a hostalería para que participasen nos sorteos os seus clientes", y siguiendo la política que la asociación empresarial de la capital barbanzana está llevando a cabo para dinamizar Ribeira "e sexa unha cidade referente", así como "apostar por esos sectores e que as rúas estean cheas de xente para saír car adiante na situación na que están". Igualmente, en su intervención agradeció a la Xunta de Galicia, a la Diputación Provincial de A Coruña y al Ayuntamiento ribeirense, "co que estamos loitando en conxunto par que sexa referente no Barbanza con tantas actividades que desde a patronal estamos levando a cabo".

El primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, reiteró el ofrecimiento de colaboración en los eventos que desde la AER se programan cada año, y animó a la gente a adquirir vehículos híbridos y eléctricos "porque contaminan menos e circulan moi ben". El concejal aguiñense le preguntó al presidente de la patronal por cómo había ido de ventas la referida feria y la respuesta fue "moi ben". Francisco Martínez volvió a tomar la palabra para hacerle una petición al Gobierno local para que se empiecen a introducir o a instalar las cargas eléctricas para vehículos en la ciudad, precisando que el lugar situado en las inmediaciones de la Praza do concello, en donde estaban en exposición cinco de los siete coches eléctricos que se les prestarán durante un fin de semana a los premiados "non sería unha mala ubicación para as próximas entregas de premios".