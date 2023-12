Solicitan que todos los espectáculos navideños que se celebren en Boiro sean más accesibles e inclusivos

Iniciativa Cívica de Boiro (ICBoiro) solicita que en todas las actividades de la programación de Navidad que se desarrollen en dicha localidad, como será la II Gala da Cultura Solidaria, en la carpa instalada en la Praza de Galicia, se acote un espacio reservado para que las personas con alguna discapacidad puedan gozar de los espectáculos sin problemas de visibilidad. Desde la formación política liderada por Antonio García recuerdan que en 2022, pese a haberlo solicitado por escrito, el Gobierno local hizo caso omiso a su propuesta, con lo que las personas con algún tipo de discapacidad se quedaron sin poder disfrutar de la programación navideña. “Foron moitas as persoas con discapacidade que non puideron disfrutar o ano pasado das actividades do Nadal pola deixadez e pasotismo do alcalde quen, tras solicitarllelo por escrito, non moveu un dedo para que estes colectivos puideran disfrutar coma todos igual, comentó Miguel Piqueras, un integrante de ICBoiro.



Y plantea que se habilite una cola inclusiva en las diferentes actividades y espectáculos que se celebren durante la Navidad, para que los niños con diferentes capacidades, tanto físicas como psíquicas, puedan disfrutar de las fiestas navideñas, debido a que todos los boirenses con algún tipo de discapacidad, como Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Síndrome de Asperger-, pues señalan que tienen derecho a poder disfrutar de las fiestas y actividades que se organizan desde el Ayuntamiento como cualquier otra persona.