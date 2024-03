Solicitarán intervenir en el pleno de Boiro para reclamar que reponga el nombre a su calle en Escarabote

Vecinos del lugar boirense de Escarabote, en la parroquia de Lampón, solicitarán intervenir en el pleno municipal previsto para el jueves de la próxima semana con la finalidad de reclamar el coto a favor de todos los grupos políticos para que se reponga el nombre original a su calle, “Rúa Carretera do Muelle”, en lugar de “Rúa Padre Joseba Beobide”, nueva denominación que se le otorgó el 27 de abril del año pasado por acuerdo de todos los grupos de la corporación local, exceptuando al BNG, que se abstuvo. El portavoz de los afectados, Eugenio Triñanes, manifestó que no están en contra de que se le haga un reconocimiento al religioso por la labor que realizó en el apostolado del mar y en favor de los marineros que faenaban en aguas de Terranova. Sin embargo, sostiene que aún hay muchas calles y espacios que carecen de nombre y que podrían recibir esa denominación “sen necesidade de cambiar o nome que tivo toda a vida a nosa rúa e que nos causa tantos perxuizos”. Además, los vecinos del lugar reprochan que no se les informó de que se iba a hacer el cambio, y que se enteraron tras hacerse público el acuerdo del pleno municipal, “polo que o que fixeron nos parece un auténtico atropello”, precisó.



En este sentido, Triñanes recordó que entregaron en el Ayuntamiento de Boiro un escrito respaldado con 493 firmas para que recuperar el nombre “Rúa Carretera do Muelle” y que solicitó una segunda entrevista con el alcalde para abordar esa cuestión, y que le fue concedida para el 4 de abril, como ya informó en su día este periódico. Sin embargo, los vecinos afectados no quieren dejar que pase el tiempo y que esa cuestión caiga en el olvido y luego no haya forma de que se reponga el nombre original, y que por eso quieren que el pleno de la corporación municipal aborde el asunto cuanto antes. “Estamos dispostos a chegar a onde faga falta para defender os nosos intereses. Non queremos que esto se pare, polo que pretendemos asistir ao vindeiro pleno e que nos permitan intervir, ler un manifesto e dicirlles aos membros da corporación os motivos polos que non estamos dacordo co cambio do nome”, subrayó Triñanes.