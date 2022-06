Suspenden un juicio contra un barbanzano acusado por tráfico de drogas al no poder localizarlo

El juicio señalado contra un barbanzano para finales de la semana pasada en el que debía sentarse en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad tráfico de drogas o sustancias que causan grave daño a la salud, no se pudo celebrar y quedó suspendido. El motivo de suspensión fue que no se logró localizar al procesado para que pudiera comparecer en esa vista oral. Por el momento no se ha señalado nueva fecha para la celebración del juicio, ni tampoco se ha emitido una requisitoria, es decir, no está en busca y captura para asegurar su comparecencia en la próxima fecha que se vaya a determinar.





La Fiscalía considera que a este acusado se le debe imponer una condena de cinco años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de cerca de 1.090 euros, además de que demanda que se proceda al comiso de la droga incautada o muestras conservadas. Los hechos que le atribuye a esa persona el Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales, tuvieron lugar al mediodía del 22 de diciembre de 2020, cuando ese individuo se encontraba en el casco urbano de Ribeira y portaba, con destino a su venta, 0,506 gramos de heroína -de una pureza del 56,34%- distribuidos en siete bolsitas termoselladas, y 0,714 gramos de cocaína -con una riqueza del 92,01%- distribuidos en cuatro envoltorios termosellados, elevándose el valor económico en el mercado ilícito de todas esas sustancias a 383,21 euros. Se trata de una causa procesal de cuya instrucción se encargó el Juzgado Número 3 de Ribeira.





Por otro lado, en el marco de la operación Quinterillo, la Guardia Civil detuvo a una pareja de Boiro como presunta autora de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas fruto de una investigación tras constatar que esas dos personas, con numerosos antecedentes, se dedicaban a la distribución de estupefacientes a consumidores de O Barbanza, realizando esta actividad desde el domicilio de una de ellas. En esa vivienda se practicó un registro y se hallaron 37 dosis de heroína, otras 40 de cocaína y hachís, que los investigadores sospechan que iban a ser destinadas al consumo entre toxicómanos de la zona, así 344 euros y varios utensilios para el pesaje, corte y manipulación de la droga. Ambos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción Nº1 de Ribeira, que decretó su puesta en libertad con cargos.