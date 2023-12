El taller Frouma Atlantic Wood de Fran Millán, en Ribeira, recibe el Premio Artesanía de Galicia 2023

Un emocionado ribeirense Fran Millán recibió de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el Premio Artesanía de Galicia 2023 en su categoría principal, dotado con 9.000 euros, por su pieza “Noray”, que es un pequeño mueble auxiliar que puede ser utilizado como banqueta, mesa o lámpara. De ella destaca que fue elaborada a partir de madera reciclada de batea, a la que le da un nuevo uso después de 25 años de vida útil, “e inspirada nos norays ou morróns dos portos galegos que se usan para amarrar os cabos ao atracar os barcos”, indicó el artesano galardonado.



“É unha peza chea de historia, impregnada de salitre en cada unha das súas fendas”, indicó Fran Millán, quien agregó que la madera de batea con que está hecha esa pieza “estivo adornando as nosas rías e producindo mexillón durante más de dúas décadas”. Igualmente, precisó que “Noray” busca reivindicar el tiempo que lleva el trabajo artesano, pues “poñemos todo o noso cariño e intención en cada peza porque cremos que as verdadeiras obras de arte se esconden aí, detrás da labor dun artesán que pon toda a súa paixón no seu oficio. Non teño palabras”, concluyó.