Taragoña y Ribeira le sacan punta al “azote” de Shakira a Piqué

Después de que la Cofradía da Dorna parodió en su cuenta de YouTube, llevándola a su terreno, la canción “Sesión Volumen 53” que Shakira, junto a Bizarrap, le dedicó a su expareja, Gerard Piqué, el Carnaval también sirvió para que los barbanzano dieran rienda suelta a su imaginación e ingenio. Fue el caso de la verbena que se organizó en Taragoña, parodiando el programa “Luar”, con Román Castaño en el papel del presentador José Ramón Grandioso -le cambió el apellido Gayoso por ese otro ya que dijo que él pesa 50 kilos más y mide 50 centímetros más que el original-, y se contó con la actuación en directo de la recanteira local Gloria Cespón.



El resto de artistas que subieron al escenario lo hicieron en playback, pero con unas peculiares puestas en escena. No faltaron las de Rosalía con su “Despechá”, Sex Pistols con “God save the queen”, Willy DeVille con “Demasiado corazón” y Camela con “Cuando zarpa el amor”, entre otros. Fue este último grupo que lideró Amanda Mariño, imitando a su cantante Ángeles Muñoz, el que ganó el concurso de parodias y se llevó la cesta con productos de Carnaval. Pero, la que hicieron Dani Muñiz y Mateo Domínguez de Shakira y Bizarrap no tuvo desperdicio y arrancó las carcajadas del numeroso público.



Durante la parodia del “Luar” se realizó algún concurso como los que tienen lugar en el popular programa del canal autonómico, como la llamada de teléfono a un número al azar para invitar al que descolgase a las fiestas de verano con todos los gastos pagos, el “Air gaita” simulando tocar ese instrumento tradicional elaborado con unos cojines, o “Miss vaca” en el que se hizo subir a gente del público al escenario para que imitasen el sonido que hace ese animal.



Por otro lado, uno de los seis locales hosteleros participantes en la Ruta de Tapas del Pequeno Entroido de Ribeira ofreció a sus clientes un aperitivo vinculado a Shakira y sus canciones en las que alza la voz contra su expareja, y cuyo nombre ya decía bastante: “Cocido Piké”. Fue el Chiringuito Pedra Pateira, situado frente al paseo de O Touro, que en el nombre de la tapa le da con la “k” el toque rockero del establecimiento, y la tapa consistió en un “cocido moderno e descarado”, en palabra de su dueña y cocinera, Manuela Pérez Pouso. En ese plato destacaron el morro de cerdo, en referencia al futbolista, acompañado de costilla, por la cantante, con una clara de huevo -ahí se refiere a la nueva novia de Piqué-, relleno de chorizo y de patata de la tierra. Como aderezo le puso aceite de oliva virgen y salsa rosa picante, en referencia a la repercusión mediática que tuvo ese tema tan de moda.