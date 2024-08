Un total de trece negocios sacarán sus artículos a la calle en A Pobra entre los días 9 y 11 de agosto

Trece establecimientos de los sectores textil, del calzado, alimentación, artesanía y otros sacarán sus productos a la calle, concretamente a la Praza do Emigrante de A Pobra, en la que será una nueva edición de Comercio na Rúa, que impulsa la Concellería de Promoción Económica para incentivar las compras en el comercio de proximidad, aprovechando la previsión de bonanza meteorológica y el incremento poblacional en verano, y que servirá para dinamizar la vida económica de la localidad, poner en valor los artículos de calidad que se ofrecen, así como la atención personalizada y el trato próximo, “ao mesmo que se xera espírito de comunidade”, dijo la edila Amparo Cerecedo.

La edila pobrense destacó el remento de la participación y heterogeneidad en la convocatoria, pasando de los 5 locales del año a los 13 de ahora, tanto de A Pobra como de otros municipios: Habrá un expositor de cambios de artículos y otro con recomendaciones para el cuidado de la ropa y talleres a animarán la afluencia, como serán el viernes los de ópera y break dance, el sábado los de tai-chi, bailes latinos y swing, y los del domingo de yoga y de baile tradicional, para los que se requiere preinscripción a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico promocioneconomicapobra@gmail.com, pero también habrá plazas disponibles nos propios talleres.

Amparo Cerecedo incidió en la importancia de promover este tipo de iniciativas desde la Administración local para "dinamiza-la vida económica do municipio, nesta ocasión, sacando á rúa os produtos do comercio polo miúdo, do comercio de quilómetro 0", y destacó el incremento en la participación y la heterogeneidad en esta convocatoria, pasando de los cinco establecimientos del año pasado a los trece del actual, tanto de A Pobra como de otros municipios: Zapatería Mandarina, Mi barquito de papel, El armario de mi amiga, Fina Campaña, Burbujas, Paino Maina, Inés Marcos, Azafrán, Lusco Fusco y los artesanos Noites de Datura, Flow de Meiga, Jessica Tahim y Mil Colores. Todo ellos se ubicarán en los diferentes puestos con una cuidada estética, como se estuviesen en sus propios locales, para poner en valor la imagen comercial.

El acto de inauguración tendrá lugar el viernes de la próxima semana, a partir de las ocho y media de la tarde, permaneciendo abierto hasta las once de la noche. Al día siguiente, sábado 10, y el domingo 11 de agosto, el horario de apertura de dicho recinco será entre las once de la mañana y las once de la noche. En el acto de presentación de Comercios na Rúa, que tuvo lugar ayer en Zapatería Mandarina, también intervino su propietaria, María Triñanes, quien calificó de positiva su experiencia en anteriores convocatorias de esta inicitiva. En este sentido, consideró que "é moi beneficiosa" para el sector al congregar a varias tiendas en un único lugar, sirviendo como punto de unión, además de aavercarle a los vecinos y visitantes la presencia de esos locales, especialmente, entre los jóvenes.