Trabajadoras del sector textil de Boiro asumen el protagonismo en el inicio de las Festas do Verán con la lectura del pregón

Boiro dio a primera hora de la noche de ayer el pistoletazo de salida a sus seis días de Festas do Verán con el pregón en la Praza de Galicia, que presentó Gloria Camila y de cuya lectura se encargaron las trabajadoras locales del sector textil. Juana Outeiral fue la encargada de ponerle voz a la experiencia de más de 500 mujeres y hombres que impulsaron un sector que hizo que Boiro fuese un referente. “En Boiro houbo fábricas de punto pero tamén había talleres modestos. Fomos moitas as boirenses traballando no téxtil e que durante décadas mantivemos esta industria”, destacó.

“Fomos moitas mulleres as que alí atopamos recursos que achegar a economia familiar” en una época en la que trabajar fuera de casa era también importante para sacar adelante a los suyos, y “acabamos sendo como unha gran familia, con momentos bos e malos, porque a fabrica era como unha segunda casa e, a pesar dos anos transcurridos, as amizades creadas naquel momento perduran ata hoxe”.



El alcalde, José Ramón Romero, cerró el acto expresando su agradecimiento a todas las mujeres que trabajaron en la industria textil y que “sen elas sabelo, foron as precursoras do Boiro que somos hoxendía: un referente en industria e en comercio que segue a medrar e no que cada semana se abren novos negocios”.

El programa de la primera jornada de los estos festejos continuó con la verbena amenizada por la orquesta Gran Parada en la Praza de Galicia, el concierto de Lontreira en la plaza del centro social y la IV Remember Fest de Peñas Boiro en A Cachada. Previamente a todo ello, la charanga Mekánica Rolling Band calentó motores con pasacalles por el centro de la villa, como anuncio de que las Festas do Verán ya empezaron.

Hoy continúan esos festejos estivales con alboradas a cargo de Os Pequenos do Barbansa y Os Caraveiros, la malla de centeno de la asociación Abrañeira y las actuaciones de los grupos Aroña, Xilbarbeira y Lumieira en la plaza del centro social a las 12.00 horas. En esta última explanada, pero en horario nocturno habrá un concierto de Dios Ke Te Crew, mientras que la orquesta Origen y Alchemy Project-Tributo a Dire Straits actuarán sobre los escenarios instalados en Praza de Galicia.