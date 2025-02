Trasladan en ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza a mujer herida en un atropello en Boiro

Una mujer resultó herida en un accidente de tráfico registrado a las 10.55 horas en la Avenida de Barraña, a la altura del hospital veterinario Ramiro Tubío, en el casco urbano de Boiro. Fue un particular el que contactó con el 112 Galicia para comunicar que acababa de ocurrir un atropello a una persona, que presentaba heridas aunque se encontraba en estado consciente. Con la información facilitada por el alertante, sus gestores dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia en el punto a la víctima, que fue inmovilizada y posteriormente se procedió a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. Igualmente, se desplazó al lugar del suceso a la Policía Local de Boiro, que instruye el atestado, y a efectivos del servicio municipal de Protección Civil de la localidad boirense, que también colaboraron en la asistencia a la víctima y en la regulación del tráfico rodado junto con los agentes municipales.



Por otro lado, un vehículo sufrió importantes daños, sobre todo en su parte frontal, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las once menos diez de la noche del lunes en la calzada en dirección hacia Ribeira de Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 15, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados. Fue un particular el que a las 22.50 horas contactó con el 112 Galicia para comunicar que ocurrió ese siniestro y que un coche había quedado atravesado en el carril izquierdo y que podría haber alguna persona herida.



Con la información facilitada, se pusieron los hechos en conocimiento del 061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia asistencial, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a un hombre de 59 años, que solicitó el alta voluntaria. Al lugar también se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que instruye el atestado, voluntarios de Protección Civil de Rianxo y personal de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que cortaron el carril izquierdo bloqueado por el automóvil siniestrado y lo señalizaron con balizas luminosas. La normalidad en la circulación se restableció en torno a la una de la madrugada una vez se procedió a retirar el coche.