Treinta y tres mujeres artistas de Ribeira exhiben sus obras en la muestra por la igualdad “Empoderarte”

La sala de exposiciones del centro cultural Lustres Rivas se quedó pequeña para albergar a todas las personas que se acercaron a ella a primera hora de la noche del viernes para asistir a la inauguración de la muestra colectiva “Empoderarte”, con pinturas, esculturas, vidrieras, joyas, prendas y otras creaciones realizadas por 33 artistas locales y que ha servido para abrir la programación del Mes da Igualdade, en el que se contempan talleres, cuentacuentos y un homenaje a las mujeres artistas, en este caso también dentro de los actos institucionales como motivo de la celebración del 8-M, Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar el próximo viernes. Se trata de Ainhoa Pérez, Amparo Fuentes, Beatriz Ferrín "Augarela", Carmen Sampedro, Cristina Rey, Ester Rincón-Benzalá Fernández, María Goretti Bello, Iria Pérez Rial, Jenny G.C., Luz Angélica García Mariño, Maika García Paz, Maite Cortés, Maralla, Marijo Sampedro Arnoso, Matusa Del Río Paz, Mónica Montero, Natalia Arnoso Carcía, Pilar Abal, Pilar Ageitos Fuentes, Pura Villa Martínez, Raposiñas, Rebeca Novo Castro, Rosa María Suárez García, Rosario Palacios "Orive", Sara Maneiro, Sofo Rivas, Susana Ponce Martínez, Teresa Argibay, Teresa Ramallo, Uxía Fernández "Maruxía", Vero Leis y Violeta Iglesias Maneiro.

El pistoletazo de salida del acto lo dio la edila de Cultura, Antía Alberte, que recordó a Carmiña Romero, una ribeirense nacida en 1925, miembro de una familia trabajadora y que tenía una vocación artística que se vio truncada por la Guerra Civil, pero que después desarrolló en el sector textil teniendo a su cargo a un nutrido grupo de mujeres que realizaban confecciones. La concejala detalló que sobre su historia se inspiraron otras artistas de la capital barbanzana para montar esta exposición. “A contemplación de pezas artísticas non debería ser unha mera observación, senón un feito que incite á reflexión e ao pensamento crítico”, dijo la concejala, que hizo hincapié en que el arte no siempre gusta y que eso es bueno. “O fío condutor da historia de Carmiña, xunto con todas as mulleres que compoñen esta mostra, invita a cuestionar a importante relación entre as mulleres, os coidados e as imposicións sociais.” explicó Alberte.

Por su parte, el alcalde ribeirense, Luis Pérez, felicitó a las artistas por aportar una visión “única e irrepetible” del mundo, y agregó su deseo de que esta colección “sirva para poñer fin tamén a unha historia de esquecemento, de invisibilidade e de silencio sobre todo o traballo das mulleres”. El primer edil de la capital barbanzana comprometió la labor del Ayuntamiento en trabajar no sólo para que la gente pueda admirar esas obras de arte hechas por mujeres o llevar a cabo actos simbólicos, sino también a impulsar políticas decididas en favor de la igualdad. Al acto también asistieron los concejales Vicente Mariño, Cruz Rivadulla y Genoveva Betanzos, así como las artistas participantes y un numeroso público. Esta exposición de podrá visitar en esas instalaciones municipales hasta final de mes en honario de lunes a viernes de 10.00 a 14.0 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados sólo en el horario de mañana.