Unas 200 personas participaron en Ribeira en la III Ruada do Traxe Galego, que acabó con una pasarela

La III Ruada do Traxe Galego "Aires de Dorna", de Ribeira, organizada por la asociación de Amas de Casa de la capitla barbanzana, contó a última hora de la tarde de ayer con alrededor de 200 participantes de los grupos Tahume, Amas de Casa, As Revolteiras, asociación vecinal San Xoán de Laíño, Abeloura, Xilbarbeiras, Nunca é Tarde, Abranova, As Garridiñas, Riparia y la Asociación do Traxe Galego, procedente de Santiago de Compostela, que recorrieron las calles del centro de la ciudad, desde las inmediaciones del auditorio, pasando por Romero Ortiz, Galicia, Rosalía de Castro. Malcon, rotonda de Amas de Casa, Galicia, Praza do Concello y Galicia, para rematar en la carpa municipal de usos múltiples, donde hubo una pasarela por la que desfilaron diferentes modelos con trajes gallegos de época y diversos usos y que fue seguiuda por un numeroso público.