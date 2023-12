Unas 300 especies de 25 puestos se exhiben en el Pazo de Goiáns durante la XIX Exposición da Camelia Sansaqua e outras

ue El Pazo de Goiáns está albergando durante este fin de semana la XIX Exposición da Camelia Sansaqua e outras, en la que se exhiben unas 300 variedades de esa flor por parte de 25 expositores llegados de toda Galicia que ocupan unos 50 metros de largo. El acto inaugural de este evento incluyó, con la participación de la edila de Turismo, María Outeiral, la realización de una plantación de un nuevo ejemplar de sansaqua, “Bicos do Chazo” de la Finca Chazo, donada por Begoña Franco. También ofrecieron un recital las niñas Analía Blanco Rial e Inés Balsa Guerra, con el violín, y Gabreila Rivas Armental y Lucía Balsa Guerra, al piano. La muestra podrá visitarse en la jornada de hoy de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

“A exposición da camelia é unha cita consolidada no noso municipio e o Pazo de Goiáns e xa un referente desta flor na comarca”, manifestó María Outeiral en su intervención en el acto inaugural de la exposición, en la que dijo que "cada vez son máis os expositores que se animan a expoñer en Boiro a súa flor e, nesta ocasión, temos que destacar a presenza de expositores da propia comarca que se animaron a amosar as súas creacións nesta cita que abre as mostras de camelia que se van ir sucedendo nos vindeiros meses”. En este eventolos visitantes pueden conocer, además de las distintas especies de camelia que que se exhiben, una muestra de cerámica y también comprar aceites de camelia.