Unos 280 comuneros de Olveira tendrán derecho a voto en las elecciones para renovar directiva

Un total de 277 personas figuraban a media tarde de ayer en la relación de integrantes de la comunidad de montes vecinales en mano común de la parroquia ribeirense de Olveira y que, salvo modificaciones que se puedan introducir hasta el 7 de noviembre, tendrán derecho a voto en las elecciones convocadas para el día 13 de noviembre para renovar su junta directiva o rectora. Será en el transcurso de una asamblea general de dicha entidad, que fue programada para las cuatro de la tarde en primera convocatoria y desde dos horas después en la segunda, y en la que, además de procederse ala lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, se desarrollarán esos comicios, de cuyo resultado dependerá la continuidad de la lista oficial encabezada por Elvira Pereira Ageitos, o que se decanten por la candidatura alternativa que, tal y como anunció este periódico, liderará Óscar Rey Nieto.





Por otro lado y relacionado con la polémica que se ha generado desde hace unas semanas por hechos registrados en dicha comunidad y su gestión, el alcalde de le reprochó al líder del principal partido de la oposición, Vicente Mariño, su actitud en el pleno de este jueves hacia Elvira Pereira, que también es concejala del PP en la corporación municipal. Al parecer, el portavoz del Partido Barbanza Independiente (PBBI) realizó un gestó hacia ella, señalándola con su dedo pulgar, tras escuchar por enésima vez por boca de la teniente de alcalde Mariola Sampedro la petición de que presente ante el Tribunal de Contas los ingresos y gastos que tuvo en su campaña para los pasados comicios municipales, reiterándole su acusación de “doping electoral”. El edil de la formación independiente reaccionó de ese modo como queriendo dar a entender que la concejala de Cemiterios, Parques e Xardíns e Medio Ambiente también tenía que ofrecer las cuentas de la comunidad de montes de la que está al frente hace casi tres décadas y que le piden los comuneros.





Ruiz Rivas dijo que no le llamó al orden a Mariño de Bricio porque seguramente mucha gente no entendería la razón pero, sin entrar en detalles, le rogó que no le haga gestos a ningún otro edil ni pida explicaciones sobre aspectos ajenos al pleno. “É máis, creo que comete vostede a imprudencia de meterse en asuntos que son competencia precisamente doutra xente que terá que pedir que se sean explicacións. Xa sabemos que está metendo a man aí para revolver unha parroquia. Alá vostede, pero no pleno non lle vou consentir que volva a facer ningún xesto como acaba de facer cando lle estaban dicindo que dé contas do que aínda non deu aos ribeirenses”, matizó.