Usuarios de Ambar testan las barreras arquitectónicas y sensoriales de la Ría de Arousa

La presidenta de la Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional, Milagros Rey, presentó en la lonja de Ribeira su proyecto “Ría de Arousa Accesible” con el que se pretende incrementar la accesibilidad en el sector marítimo pesquero, con la finalidad de que todas las personas puedan tener garantizada su participación con independencia de si tienen alguna discapacidad o no, aspecto para el que contará con la colaboración del sector, tal y como corroboró Juan José Millán durante el acto.

El proyecto es ambicioso, ya que si bien tiene el sector del mar como punto de partida, se extiende también al resto de los ámbitos de la vida cotidiana como el hecho de disfrutar del ocio en la playa o asistir a cualquier acto cultural.

Ambar contó con la complicidad de las instituciones que asistieron al acto de presentación, de modo que todos contribuirán en la eliminación de barreras arquitectónicas, cognitivas y sensoriales para que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar de los servicios que ofrecen los municipios arousanos.

Esta acción, que cuenta con la financiación del GALP Ría de Arousa y de la Consellería do Mar, se desarrollará tanto en O Barbanza como en O Salnés. De hecho, ya se ha desarrollando una acción en A Illa de Arousa.

Al igual que ocurrió en la orilla sur de la Ría, usuarios de Ambar están visitando varias localidades con la finalidad de indicar las necesidades que tienen las personas con discapacidad funcional o de movilidad reducida, con el fin de que las administraciones pongan las herramientas precisas para corregir estas necesidades.

La responsable del proyecto de Ambar, Sheila Santos, expuso que el trabajo que tienen por delante es ingente y que hay cuestiones que se pueden solucionar sin demasiada inversión.

Durante su intervención en la lonja puso varios ejemplos, no solo de las dificultades para las personas con movilidad reducida, sino también para las que tienen disfunción cognitiva o sensorial cuando se encuentran con un simple cartel anunciador que no saben interpretar. Indicó que podrían incluirse pictogramas, braille o un código qr que dé acceso a un audio.

El alcalde de Ribeira y el de Boiro asistieron al acto, así como varios patrones mayores de ambas orillas de la Ría.