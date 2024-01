Un vecino de Aguiño denuncia el problema que le causan los aparcamientos indebidos delante de su garaje con vado

El aguiñense José Ángel Lampón Crujeiras denuncia los problemas que, asegura, está teniendo con “estacionamientos indebidos” de vehículos delante del vado permanente del garaje de su vivienda situada en la Rúa Sálvora y que paga desde mayo de 2006. Añadió que esta situación la estuvo padeciendo hasta el año 2013, cuando indicó que fue a hablar con el entonces alcalde, Manuel Ruiz, y que el Gobierno local tomó la medida de colocarle unas macetas de gran tamaño a ambos márgenes de dicha entrada para evitar que le atravesasen los vehículos delante del portal, aunque reconoce que algunos siguieron haciendo caso omiso, como lo demuestran las más de 40 multas que interpuso la Policía Local por la citada infracción entre octubre de 2013 y marzo de 2021. Añadió que su mujer llegó a sufrir una crisis de ansiedad después de que un individuo supuestamente la amenazó tras pedirle que sacase su coche de allí.



Lampón Crujeiras indica que, coincidiendo con el asfaltado de la Rúa Sálvora llevado a cabo por la Diputación de A Coruña, que es la titular de la vía, los operarios retiraron una de las macetas “que quedaron en repoñer, pero non o fixeron”. Fue entonces cuando señala que el pasado 11 de octubre le remitió un escrito al actual alcalde, Luis Pérez, diciéndole que se siente discriminado en ese asunto por el concejal de la parroquia, Vicente Mariño, pues afirma que le comunicó que iban a estudiar la colocación de unos bolardos para que no aparcasen pero, transcurrido cierto tiempo sin acometerse esa actuación, es por lo que se dirigió al primer edil, “pero tampouco tiven resposta”. Mariño indicó que el vial en cuestión es de competencia de la Diputación, que no permite que se instale algo que obstruya la vía pública, como sucedía con un macetero. El edil añadió que para el Gobierno local todos los vados son iguales y tienen las mismas indicaciones, “lo contrario sería resaltar unos sobre otros y eso no lo podemos hacer”, precisó.